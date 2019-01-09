葡萄牙国脚佩佩重返波图 葡超“领头羊”波图8日官方宣布，35岁的葡萄牙国脚佩佩与球队签约至2021年6月。

（葡萄牙‧里斯本9日讯）葡超“领头羊”波图8日官方宣布，35岁的葡萄牙国脚佩佩与球队签约至2021年6月。

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出生于巴西的佩佩在2004年加盟波图，2007年转会西甲豪门皇家马德里，在10个赛季中随队获得3个西甲冠军、3个欧冠冠军。2017年，佩佩离开皇马转投土超贝西克塔斯，直至日前与遭遇财政危机的俱乐部协商解约后重获自由身。

此外，佩佩在过去12年中代表葡萄牙国家队出场103次，攻入7球，在2016年随队获得欧洲杯冠军。

将身披波图33号球衣的佩佩对媒体表示，非常荣幸再度回到波图，并将全力帮助球队争冠。现效力于波图的门将卡西拉斯当日也在个人社交媒体上晒出了与佩佩的合影，对这位昔日皇马队友表示欢迎。（新华社）