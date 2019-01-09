快车巴士霸车位．乘客接送区“一位难求” 马新第二通道苏丹阿布峇卡大厦关卡，竟成快车巴士“接驳站”？

邹裕豪表示，会跟进及处理针对马新第二通道苏丹阿布峇卡大厦的投诉。（图：星洲日报）

焦点社区：马新第二通道关卡

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（柔佛．新山8日讯）马新第二通道苏丹阿布峇卡大厦关卡，竟成快车巴士“接驳站”？

民众发现马新第二通道关卡的出境处，有快车服务公司将5至7辆巴士长时间停放在乘客接送区等候乘客，占用原本就不多的停车位，对其他旅游巴士业者及旅客造成不便，当局受促采取行动。

陈小姐：行为已持续半年

导游陈小姐向星洲日报《大柔佛》社区报投诉，指一家快车服务公司将多辆巴士停放在关卡接送处的行为已有半年左右，相信该公司直接在离境处接乘客，而不是将车子停放在马新第二通道的休息站，等候乘车时间到才开往该处，只是因为贪图方便。

她说，该公司此举导致其他旅游巴士“一位难求”，必须等候其他巴士完成接送离开后才能前行，或是绕行至较远的地方等候乘客，不只是带来极大不便，也让旅客对本地关卡造成负面印象。

“大约早上8至9时左右，这些巴士就会停放在关卡的接送处了，可是他们是中午12时或是下午2时的时间才开车，在这段期间，巴士就一直停放在那边。我不明白，为什么只有这家公司这样做。”

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此外，她也针对苏丹阿布峇卡大厦的遮雨棚拆除近半年却未重建，以及在关卡乱丢垃圾、在禁烟区抽烟的违法行为投诉。

邹裕豪：已和相关单位接洽

苏丹阿布峇卡大厦特别专案小组负责人，暨柏伶区州议员邹裕豪受询快车上述行为时表示，本身也观察到这样的情况，目前已和相关单位进行接洽，以进一步了解事态，并解决此事。

另外，他也透露，当局已获得重建遮雨棚的预算，工程也会在近期内进行。

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“至于在禁烟区抽烟以及乱丢垃圾的问题，我也会通知卫生局人员采取行动。”