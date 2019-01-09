马币跌价格涨．春节吃贵海味 华人农历新年将至，却受经济不景气和马币下滑的冲击，导致餐桌上必备海味的价格随之上涨。

鱼鳔去年的批发价格为每公斤65令吉，今年则下调至60令吉。（图：星洲日报）

（柔佛．新山8日讯）华人农历新年将至，却受经济不景气和马币下滑的冲击，导致餐桌上必备海味的价格随之上涨。

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星洲日报《大柔佛》社区报记者走访了新山几家售卖海味及腊肠的商店，部份业者透露，海味如干贝、鲍鱼、海参及鱼鳔等已涨了10至20%，腊味则微涨5%。

涂雪仪：国外进口海味涨价

新山一家海味及腊味销售的柔南区经理涂雪仪受访时透露，料于大部份的材料多从国外进口，因此兑换率导致海味涨价。

她说，野生的墨西哥鲍鱼价格为一罐495令吉，未涨前价格为455令吉。澳洲鲍的货源则变少，而海殖的价格则维持不变。

她表示，该店所售卖的海参为猪婆参及秃参，其中来自马尔代夫的猪婆参的较有口感、软及肉质厚；来自南非及澳洲的秃参则口感较脆。价格则是根据大小计算，每克从8毛至2令吉40仙。

“干贝的价格则从去年的100克20令吉，涨至28令吉。”

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另外，她指出，尽管有传中国爆发非洲猪瘟，农业及农基部宣布禁止来自6个国家猪肉加工品，但并不影响该店的销售。

她说，该店的腊味价格微涨了5%左右，顾客们依然相信她们的品质保证，且购买的热潮从1月的第二个星期便开始。

刘碧卿：干贝每公斤涨30至50令吉

古来一家批发干粮及杂货生意的批发商刘碧卿（29岁）说，他们所批发的干贝分别从中国、韩国及日本进口，价格涨了逾每公斤30至50令吉。

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她表示，中国及韩国的进口货，批发价格按不同大小计算，有从每公斤上百令吉至500令吉左右。

她透露，香菇的批发价格每公斤涨了15至20令吉。而中国进口的香菇价格也上调了10至20%。

“蚝干同样涨了30至50令吉，售价每公斤为100令吉至300令吉左右。价格的变化除了运输费、兑换率，海水污染日益严重也成为其中原因。”

另外，她说，该店售卖的为本地腊肠，因此不受影响，价格上也没有太大变动，每公斤价格为18至25或28令吉。

陈俊康：拉低售价回馈顾客

新山一家主打鲍鱼海味店的行政总裁陈俊康则表示，虽全球经济不景气，但他们愿意少赚点，只要盖过成本就足够。所以，他们将今年的售价拉低，大致上所售卖的海味价格比去年下调了10至15%。

他说，他们最畅销的鲍鱼是自家在台湾养殖的日本鲍，价格控制在马来西亚市场较可接受的160克101令吉，去年则为138令吉，常客为75令吉。

墨西哥野生鲍量少涨价

此外，他表示，由于墨西哥品种的野生鲍鱼要长得大颗，需要至少15至20年，因此面对越抓越少，出现货量少的情况，逐年的价格也跟着上涨。同时，该品种不像澳洲鲍鱼，有进行控制，因此不会出现捕捉过量的问题。

他透露，中国进口的小干贝售价为150克30令吉50仙，去年则为31令吉80仙。另外，玉鲍的市场需求量也蛮高，售价为150克25令吉，较去年的23令吉85仙高。

“鱼鳔的批发价格为每公斤60令吉，去年则为65令吉。零售为100克25令吉，与去年的保持不变，仅批发价格掉了。如顾客买到1公斤就算批发价。”

陈俊康：他们主打的海味为鲍鱼，最畅销的鲍鱼是自家在台湾养殖的日本鲍。（图：星洲日报）

为满足家庭人口少的消费者以及礼篮公司的需求，推出了50克的鲍鱼罐头。（图：星洲日报）

零售的鱼鳔价格为100克25令吉，与去年的保持不变。（图：星洲日报）

香菇的批发价格每公斤涨了15至20令吉。（图：星洲日报）

蚝干同样涨了30至50令吉，售价为每公斤100令吉至300令吉左右。（图：星洲日报）

批发的干贝分别从中国、韩国及日本进口，价格涨了逾每公斤30至50令吉。（图：星洲日报）

海殖鲍的价格维持不变。（图：星洲日报）

海参的价格根据大小计算，每克从8毛至2令吉40仙。（图：星洲日报）

野生的墨西哥鲍鱼价格为一罐495令吉，未涨前价格为455令吉。澳洲鲍的货源则变少。（图：星洲日报）