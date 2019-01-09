iPhone换机潮不如预期‧去年11月销量掉20% 苹果iPhone销量各界关注。国外研调机构评估，iPhone去年11月整体销售量比前年同期减少20%，预估去年12月销量受美中贸易战影响下滑。

（图：法新社）

（台湾‧台北9日讯）苹果iPhone销量各界关注。国外研调机构评估，iPhone去年11月整体销售量比前年同期减少20%，预估去年12月销量受美中贸易战影响下滑。

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研调机构Counterpoint评估，去年11月iPhone整体销售量较前年同期减少20%。Counterpoint指出，主要是中国和印度以外的亚太地区、以及欧洲与美国的销售状况不如预期。

其中在美国和欧洲，iPhone换机周期拉长、加上电信营运商折扣优惠减少，造成新款iPhone销售减缓。在中国由于双11购物节推动，去年11月iPhone在中国的销售量稳定，不过iPhone XR在中国的销售表现仍不如预期。

从机种来看，Counterpoint指出，去年11月iPhone XR比iPhone XS和iPhone XS Max加总销售量还要多，其中储存容量64GB的iPhone XR更是成为最受欢迎的机种。

若与前年市况相比，iPhone XR的销售并没有表现如iPhone X当时受欢迎，也比2017年同期的iPhone8减少大约5%。相较之下iPhone XS比iPhone8Plus销售量较前年同期成长3%，iPhone XS Max则较iPhone X同期销售量减少46%。

Counterpoint评估去年12月iPhone XR的销售比重持续较iPhone XS和XS Max还多。此外，在中国去年12月iPhone销售受美中贸易战影响下滑。

苹果执行长库克（Tim Cook）在今年1月初下修截至去年12月29日的2019会计年度第1季财测，单季营收大约在840亿美元，毛利率大约在38%。

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库克指美元汇率走扬、产品供应吃紧等因素导致财测下修，加上iPhone营收表现在大中华地区恐不如预期，以及iPhone在已开发市场也未见明显换机潮。（台湾中央社）