网上低息贷款有诈．骗青年还恐吓起诉 一名青年浏览脸书时被一则低于2%年利贷款诈骗广告吸引，为了借获2万令吉贷款应急而在2天里缴付印花税、可退款开户费、首6个月份期付款的5070令吉，事后不只分文未得，还被对方以毁约为由恐吓起诉。

谢国维（左）陪同事主报案分别展示报案纸和汇款资料。（图：星洲日报）

（三合港8日讯）一名青年浏览脸书时被一则低于2%年利贷款诈骗广告吸引，为了借获2万令吉贷款应急而在2天里缴付印花税、可退款开户费、首6个月份期付款的5070令吉，事后不只分文未得，还被对方以毁约为由恐吓起诉。

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继本报上个月18日刊登“低息贷款骗局”报道之后，再有一名受害者向公正党拉美士县议会党鞭谢国维陈情，要求揭发与检举不法之徒透过脸书及手机应用程式进行的贷款骗局。

来自三合港的华裔事主日前向谢国维表示，他某日在浏览脸书时被一则私人信贷公司的低于2%年利贷款广告给吸引，并在按入该页面浏览和用手机应用程式“whatsApp”传讯。

事主不久就接获一位自称是该信贷公司男职员，用手机应用程式的来电和华语询问其申请意愿，并寄来本身身份证与贷款公司办公室照片以博取事主信任。

事主按照对方要求通过手机应用程式发送身份证、薪水单、水费单、银行存款月结单过后，对方约15分钟过后即告知事主贷款申请已经获批，并通过手机发送“2万令吉贷款批准书”给事主。

事主在两天里依照指示支付印花税900令吉、可退款的银行开户费2000令吉、首6个月份期付款2170令吉，总数5070令吉到对方指定的不同银行户头。

对方较后向事主表示，该笔2万令吉贷款连同开户费用2000令吉，总数2万2000令吉已转账给事主，并附上相关转账载图。

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可是，事主向银行查证后证实该笔转账并不存在后，对方随即向事主表示，该笔汇款因事主的信用纪录问题被卡在国家银行，事主需要额外缴付2000令吉作为解冻费用，才能够获取该笔2万2000令吉汇款。

事主表示无能力付款并要求终止该贷款申请后，对方随即恐吓事主，要求额外支付3000令吉的毁约费用，否则国家银行将会把事主列入信用黑名单，该公司也会入禀法庭起诉事主追讨欠款，导致事主终日寝食难安，深怕身陷官司，连累妻小。

事主经妻子提醒本报较早的类似报道过后，就向身兼执业律师的谢国维协助，并听取他的建议后，停止向对方汇款，并且向警方投报。

谢国维：勿轻易发送重要个资证件

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谢国维陪同事主报案过后呼吁公众，除了严加提防类似的贷款骗局，也不要轻易把身份证、银行存款月结单等重要个资证件，以照片方式通过手机应用程式发送给素未谋面者，以免不法之徒有机可趁，用来进行欺诈、洗黑钱等违法行为。

他也表示，只要未曾签署过相关贷款的合法实体合约文件，公众无需担心会背上违约的罪名及被追究后续的法律责任。

他表示，不法之徒在干案过程都用手机应用程序的拨电和传讯功能，导致传统电讯公司无法通过电话号码追踪拨电者真实身份，因此他呼吁通讯与多媒体委员会正视此问题。