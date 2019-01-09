卢玮健．给希盟多点时间 509是个奇迹，也是马来西亚历史篇章，为国家未来掀开新的一页。成立不足3年的希望联盟绊倒了执政一甲子的国阵，让人始料不及，也跌破了大多国内外政治分析员的眼镜。冰冻三尺非一日之寒，除了马哈迪效应之外，国阵的腐败，才是希盟能取胜的“钥匙”。

509是个奇迹，也是马来西亚历史篇章，为国家未来掀开新的一页。成立不足3年的希望联盟绊倒了执政一甲子的国阵，让人始料不及，也跌破了大多国内外政治分析员的眼镜。冰冻三尺非一日之寒，除了马哈迪效应之外，国阵的腐败，才是希盟能取胜的“钥匙”。

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一马公司丑闻、国民型中学拨款不翼而飞、华小拨款3万变3000、种族言论、马币贬值、物价高涨等因素，也是国阵倒台之后，希盟政府必须去收拾的烂摊子。

60年的腐败，可说是根深蒂固，而执政不足8个月的希盟政府面对这林林种种的问题，可说是头大如斗。在债台高筑，国库干枯的情况下，没钱，该如何推行利民政策？这是希盟领袖们的一大挑战。

改朝换代的激情散去之后，近来坊间越来越多所谓“换汤不换药”、“有没有换政府都一样”、“希盟不如国阵”种种杂音，突显了民间在政权更迭之后想立马看到焕然一新的改变。

殊不知，罗马城不是一天就造好，政权能在投票结束之后当天易手，但是眼前的种种难题，不是一朝一夕所能解决，立刻能看见成绩，而是需要时间。若能给予国阵60年的支持，但却不能给予希盟5年时间逐步改善问题的话，试问，这公平吗？

我常强调，选民会在509把手中一票投给希盟，其中最主要的原因就是“针已经蛰到了肉，感觉到痛”，无非就是有感国阵已病入膏肓，水深火热逼不得已情况下舍弃国阵。既然选民都能理解国阵执政60年把国家带入了悬崖，为何不能给予希盟政府更多的时间推行利民政策，改善国家经济，让奄奄一息的马币起死回生？

没有一个政府是完美无缺的，也没有一个政策是能得到百分之百支持的，而有些民众往往会利用“我把票投给了希盟，我得到了什么”来宣泄心中不满，这种用选票来勒索的行为非常要不得。但往好的方面想，有民间力量监督，时时鞭策着执政者，让执政党不敢怠慢，也能提醒执政党不能目中无人，为所欲为。

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国家兴亡匹夫有责，国家的前景需要全民参与，共同努力，历史不走回头路，过去的无法挽回，更应珍惜现在与未来。希盟领袖应谨记国阵倒台的教训，避免重蹈覆辙。而大众应给予执政党更多时间，建设性的意见远比无理谩骂来得实际。