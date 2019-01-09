亚股起落参半‧亚币回贬 亚洲股市8日走势不一，早盘因投资者押注中国与美国正在趋向达成贸易协议及联储局将会停止收紧货币政策，股市上扬，午盘中股和东盟股市转下跌，整体起落参半。亚洲货币同日因美元回扬而回贬。

（吉隆坡8日讯）亚洲股市8日走势不一，早盘因投资者押注中国与美国正在趋向达成贸易协议及联储局将会停止收紧货币政策，股市上扬，午盘中股和东盟股市转下跌，整体起落参半。亚洲货币同日因美元回扬而回贬。

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中股震荡收低，上证指收跌0.26%，终止连两日上涨走势。台股和韩股疲态显露，各下跌0.28%和0.58%，东盟股市除新加坡和泰国外，都因套利回跌。不过，日股日经指数涨0.82%，香港股市升0.15%，新加坡股市也涨0.65%。

隔夜美股续涨，道指、纳指和标普指各升0.42%、1.26%和0.7%。

亚币多贬，只有菲律宾比索上涨。韩元和印尼卢比贬0.6%最伤，人民币挫0.1%。马币兑美元下跌至4.1160。

油价反弹，纽约期油和布兰特油各涨0.5美元和0.59美元，报每桶49.03美元和57.93美元。金价因美元回升而回软，纽约期金下跌0.47%，至每安士1283.08美元。棕油扬升，基准3月货涨18令吉，收报每公吨2178令吉。