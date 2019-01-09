严炜杰．马来西亚的青蛙王子 “黄梅时节家家雨，青草池塘处处蛙”，这两句出自南宋诗人赵师秀《约客》中的诗句，绝对是我国当前政治局势的最佳写照。

“黄梅时节家家雨，青草池塘处处蛙”，这两句出自南宋诗人赵师秀《约客》中的诗句，绝对是我国当前政治局势的最佳写照。

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509大选的结果，为我国政治史刷下新的篇章，它不仅是我国首次的政党轮替，其更深沉的意义是人民成功证明可用手中一票，推翻贪污腐败政权。

想必每位国人都与笔者一样，绝不会忘记大选成绩公布的那个晚上。虽然胶着的选情缠绕着漫长的夜晚，但每位国人不仅没因此而疲惫，反之内心充满了无法用笔墨形容的高昂及期待的心情。

当时的每个人都相信，只要推翻的国阵政权，将改写大马的命运，甚至是在国际舞台上的地位。

事与愿违，正当人们仍沉醉及幻想新政府如何带领大家迈向所谓的“新马来西亚”时，希盟政府的表现却一再地让曾经把希望寄托给他们的人民失望。

除了笔者本身最关注的统考课题仍无下文外，最令大众社会不满的便是国州议员跳槽的课题，即所谓的政治青蛙。

政治青蛙的文化对我国来说绝对不是一件新鲜的课题，但此次的青蛙“迁徙“却受到各界格外的关注。

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原因有二，一是政治青蛙的数量创下新高，二是国阵首次成为政治青蛙文化的受害者。

但纵观以往至今的政治青蛙都有个从不改变的相同之处，即总是以“更好地服务选民”或“争取选区的福利”，作为向人民解释跳槽的理由。

这些种种理由听在选民耳中，可说相当荒缪及讽刺。无可否认，身为在野党议员，履行义务时的确面对一定的挑战，如：资金有限、租借场地困难等。

但笔者相信这些劣势，对一名怀有真切服务选民决心的议员绝不会形成一种阻力。试问野草不就是在恶劣的条件下顽强生长？

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昔日的反对党，不就是在种种政治打压下，成为今时今日我们所见到的希望联盟政府吗？

这些自身利益至上的政治青蛙，不仅仅欺骗选民及违背民主精神，更重要的是玷污了人民对政治的印象，导致越来越多人对政治产生冷感，进而拖慢我国迈向民主精神的步伐。

最笔者真切希望朝野议员应各守岗位，履行执行或监督的职责。

作为政府的希盟更不该忘记，以往因处于在野党时所受到青蛙文化影响的伤害，反之保持坚定的立场，拒绝这些政治青蛙的入党申请，否则这些国阵旧有的思想渗透希盟内部后，后果将不堪设想。