特朗普指美墨边境“危机日益严重”．民主党反击吁勿把国民当人质 美国总统特朗普于美国东岸时间周二晚约9时（大马时间今早10时），在白宫椭圆形办公室发表任来首次黄金时段直播讲话，他指美墨边境的局势是“日益严重的危机”，强调不受控制的非法移民正伤害数百万美国人。

美国总统特朗普针对美墨边境围墙课题发表全国讲话。（图：法新社）

美国总统特朗普于美国东岸时间周二晚约9时（大马时间今早10时），在白宫椭圆形办公室发表任来首次黄金时段直播讲话，他指美墨边境的局势是“日益严重的危机”，强调不受控制的非法移民正伤害数百万美国人，但他没有宣布国家进入紧急状态以筹集建墙资金。

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特朗普表示，“我们的南部边界正发生愈来愈多的人道和安全危机”，美国海关和边境巡逻队每天“遇到数千名试图进入我国的非法移民”。他重申兴建美墨围墙“对边境安全是绝对关键”。

特朗普早前扬言可以透过宣布国家紧急状态令，绕过国会，兴建墨西哥边境围墙，但他今次没有宣布国家进入紧急状态，但要求国会支持拨款57亿美元兴筑边界围墙。

民主党在特朗普讲话后迅即回应。参议院少数党领袖舒默（Chuck Schumer）还击称，“我们不靠发脾气治理国家”，而解决政府停摆的方案很简单，“将政府关闭与边境安全问题的争论分开”。众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）则说，“特朗普总统必须停止把美国人民当作人质、必须停止制造危机、必须重新开放政府。”

（法新社/美国有线新闻网络/环球时报）