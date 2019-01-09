张再成．咖啡店禁烟后 1月1日落实咖啡店禁烟后，在城镇的华人区，大部份烟民都遵守咖啡店不吸烟的禁令，让非烟民坐在咖啡店，感到非常愉快，因为他们不需像过去一般被迫吸入二手烟。

1月1日落实咖啡店禁烟后，在城镇的华人区，大部份烟民都遵守咖啡店不吸烟的禁令，让非烟民坐在咖啡店，感到非常愉快，因为他们不需像过去一般被迫吸入二手烟。

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茶客们也许会发现，老烟枪忍不住烟瘾，坐坐一下喝茶，又站站走走，到附近吸烟顶瘾；烟瘾没那么大的烟民，就能忍着不吸烟，反而省了一些香烟钱。

但也有一小撮烟民，依然不顾禁令，坐在茶室范围内吸烟。茶室老板要出声阻止，又怕得罪客人，非常为难。

也有一些茶室老板本身就是老烟枪，为了以身作则，也只好走出茶室吸烟。

咖啡店禁烟后，也成为许多人的茶余饭后的谈论课题，烟民批评政府禁烟有违人权，因为吸烟是他们的权力，甚至有人组织起来，要到法庭挑战政府的决定。

与此同时，也有人反批评发出上述言论的烟民，因为政府并没有完全禁止人们吸烟，只是不让他们在一些场所，包括在茶室吸烟。

这些反批评的人说，烟民有权利吸烟，但非烟民也有权力不吸二手烟。在过去，非烟民坐在茶室，时常都被迫吸入从邻座飘过来方的二手烟，如果没有法律禁止，非烟民是不能要求邻座的人停止吸烟，这也表示不能拒绝吸二手烟，况且医学界已证明，吸入二手烟危害健康。

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其实不在公共场所吸烟，避免二手烟影响他人，是一种文明的体现。有公民道德意识的人，都不会随意吸烟，影响身边其他人。

过去我见到自动走到没人地方吸烟的烟民，会由衷尊重这样的人。

其实吸烟者都了解到吸烟对健康不利，二手烟更影响常陪在他们身边的亲人，只是没下足决心戒烟。

如今国家有明文规定在指定的公共场所禁烟，希望大家都能遵守这条规，让马来西亚拥有一个更健康的生活环境。