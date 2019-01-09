前景明朗成本优化‧柔医保钱景正面 柔佛医药保健（KPJ,5878,主板医疗保健组）采纳新会计准则虽可能负面冲击盈利，但安联星展研究看好医疗保健领域前景明朗及该公司成本优化活动下，其2019财政年可取得正面盈利增长。

（吉隆坡8日讯）柔佛医药保健（KPJ,5878,主板医疗保健组）采纳新会计准则虽可能负面冲击盈利，但安联星展研究看好医疗保健领域前景明朗及该公司成本优化活动下，其2019财政年可取得正面盈利增长。

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安联星展研究将公司2019财政年财测下调4%，但认为市场对该公司采纳大马财务报告准则第16号准则（MFRS16）后冲击盈利的担忧被过度夸大。

柔佛医药保健的潜在催化剂，包括民众医疗负担能力获改善促使病人数量高于预期及其投入成本下降导致赚幅超出预期。

安联星展预计，柔佛医药保健2019财政年每股盈利估值为30倍，符合该公司过去平均估值，进而上调目标价及维持评级。

至于风险方面，安联星展指出，一般一家新医院需花上3至5年才可具有盈利能力，若柔佛医药保健新医院的酝酿期超出预期，或是其扩展计划被证实过快，该公司短期内盈利将面临遭新医院初创的高亏损拖累风险。