贸易战恐打击需求‧友力森评级下调 友力森（UNISEM,5005,主板科技组）全面献购结束，联合收购者共持有83.13%股权，联昌研究基于其股价升高，并担忧贸易紧张局势潜在升级可能打击需求，维持该股目标价但下调评级。

（吉隆坡8日讯）友力森（UNISEM,5005,主板科技组）全面献购结束，联合收购者共持有83.13%股权，联昌研究基于其股价升高，并担忧贸易紧张局势潜在升级可能打击需求，维持该股目标价但下调评级。

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对于此全购获得友力森小股东的高度接受率，联昌研究并不感到惊讶，因为在不断升级的贸易战环境下，该全面献购为投资者提供了一个很好的出场机会。

联昌指出，联合收购者有意保留该公司上市地位，预计将向大马交易所提交申请，以延长时间解决公众持股不足问题。

根据全面献购资料显示，联合收购者之一的天水华天科技和天水华天电子将出售友力森股份，以达公众持股25%门槛。

联昌认为，献购后友力森将拥有大量中资股东，不仅可与潜在顾客建立关系，还可获得本地政府给予补助和税务奖励。

基于担忧中美贸易紧张情绪升级，影响全球需求增长疲软，半导体工业供应链曾修改库存，大部份跨国公司更是维持低库存。

但有鉴于有利汇率和新产能扩展，联昌预计友力森将在2019财政年恢复盈利。

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联昌根据该领域平均本益比折价10%，预测该公司2020年14.4倍本益比为基准，维持目标价。