小故事展现风土人情．拍视频推广霹旅游 掌管旅游事务的霹雳州行政议员陈家兴表示，霹雳州政府计划在今年首季拍摄40个视频，达到推广州内旅游之效。

怡保美食是吸引游客来访的卖点之一。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保8日讯）掌管旅游事务的霹雳州行政议员陈家兴表示，霹雳州政府计划在今年首季拍摄40个视频，达到推广州内旅游之效。

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“在社交媒体上，视频会比照片更吸引人们的目光。这40个视频时长介于3至4分钟，会以州内的特别人物小故事来带出霹雳州的精神面貌。视频内容以创艺霹雳为主题，内容人物部份已确定。”

他今天在“掂人潮游之马来西亚霹雳州怡保”短片拍摄新闻发布会后对媒体如此表示。他补充，视频会突出州内特色，如美食、风土人情，首阶段已着手拍摄中。

他说，由于中国在搜索引擎与我国有别，他发现，当他在中国搜寻“怡保”的资料时，所得到的搜寻结果并不乐观，所以视频的拍摄将有助于推广怡保的知名度。

推无现金系统方便游客

另外，陈家兴说，州政府将在今年新春后会研究开发更多无现金交易系统，以这个便利来吸引更多中国游客到来及消费。

他指出，无现金交易如支付宝（Alipay）和微信支付（WeChat）在吉隆坡、槟城等地相当普遍，如果怡保要开发更多的中国旅游市场，就应该要有这方面的设备。

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他说，中国广州和怡保两地的旅游业者向他反映，中国人习惯了无现金交易，而怡保在这方面暂时还没跟上脚步。

怡直飞广州航线料3月前敲定

至于怡保直飞广州的航线，陈家兴有信心在3月份前敲定落实。州政府在机场技术性方面、飞行时段及航空局的安排已准备就绪，最后阶段就待广州方面的回覆即可成型。

另外，他表示，旅游及文化部（MOTAC）目前正在进行“漂白计划”，鼓励州内还未注册的民宿和Airbnb业者注册成为会员，以便更准确的掌握州内旅客到访人数数据。

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他说，由于存在灰色地带，这些民宿和Airbnb业者在没有执照的情况下营业，即使他们没有注册，政府现阶段也无法对它们采取行动。

张耀中：从广州人角度诠释怡

掂潮策划创办人张耀中较早前致辞表示，“掂人潮游之马来西亚霹雳州怡保”短片拍摄是由马来西亚和广州两地的拍摄团队一起合作。首期拍摄定于1月11日至18日在怡保著名旅游景点一带进行，预计在3月完成。陈家兴是视频拍摄的特邀嘉宾。

“拍摄内容将展现马来西亚三大民族、霹雳州旅游景点、当地艺术和文化、美食、州内民众的友好热情等。我们将透过广州的导演和主持人制作此短片，希望以广州人的方式来诠释对怡保的旅游特色和一些语言或文化的差异，从而让更多广州人了解怡保的魅力。”

刘佑唯：去年中游客增17.6%

“掂人潮游之马来西亚霹雳州怡保”短片拍摄主要赞助商唯裕酒店执行董事刘佑唯说，去年访马的中国游客量高达2410万人，增长了17.6%。

“我们拥有丰富的文化遗产、生态旅游、各式的美食等，增加怡保直飞广州航线是个好消息。广州是今年州内旅游业要专注的新目标。”

出席新闻发布会者包括怡保苏丹阿兹兰沙机场经理莫哈末阿里、打扪迷失乐园经理努鲁、赞助商XOX电讯商全国总代理罗健盛。

“掂人潮游之马来西亚霹雳州怡保”短片拍摄新闻发布会。霹雳州旅游业者与嘉宾合照。前排左起罗健盛、莫哈末阿里、刘佑唯；右起努鲁、张耀中、陈家兴。（图：星洲日报）

陈家兴（左五）为“掂人潮游之马来西亚霹雳州怡保”短片拍摄特邀嘉宾。（图：星洲日报）