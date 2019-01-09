海事重工获国油合约 海事重工（MHB,5186,主板能源组）宣布，该公司获得国家石油颁予一项架构合约，为国油提供固定岸外架构工程的工程、采购及建筑服务。

（吉隆坡8日讯）海事重工（MHB,5186,主板能源组）宣布，该公司获得国家石油颁予一项架构合约，为国油提供固定岸外架构工程的工程、采购及建筑服务。

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该公司发表文告指出，该公司通过旗下独资子公司——大马海事及重工有限公司接受国家石油颁予的上述工程合约。它包括2项配套，即A配套为重量超7500公吨的固定岸外架构及B配套为不超过或等于7500公吨的固定岸外架构。

文告指出，上述合约的A配套及B配套皆为期6年，以迷你竞标为基础，应用在国油石油合约承包商所管理的工程及履盖全部在大马的油气田。

海事重工董事经理及首席执行员旺玛西达在文告中指出，该公司获得国家石油持续支持，将其岸外措施颁予公司而感到荣幸，这反映出持续信任公司执行工程的能力及交出所需成绩。该公司的目标为有效地交付全部工程，同时对安全及素质毫不妥协。