店家亮出执照 . 爆竹合法卖 （古晋9日讯）本地商家持准证售卖鞭炮及烟花引起网民议论，对鞭炮公开卖的情况提出质疑；对此，这名商家展示警方发出的执照，证明合法售卖鞭炮和烟花。

业主蔡镓杏展示店里售卖的鞭炮和烟花。

（古晋9日讯）本地商家持准证售卖鞭炮及烟花引起网民议论，对鞭炮公开卖的情况提出质疑；对此，这名商家展示警方发出的执照，证明合法售卖鞭炮和烟花。

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位于古晋常青商业中心的该间商店，经营佳节装饰品生意。店里除了售卖各类应节装饰品外，也在五脚基公开摆卖各类鞭炮和烟花，即“POP POP”及“HAPPY BOOM”两种牌子，售价介于24令吉至240令吉之间。

警区主任批准

根据业主蔡镓杏受访时说，该店经营迄今已10年，这是首次售卖鞭炮和烟花。

她称，根据警区主任批给的售卖鞭炮和烟花执照，期限是去年12月27日至2019年元宵节。

近日，该店在社交媒体帖文指合法售卖鞭炮和烟花，而掀起争议。本报记者前往该店了解情况，并获得业主证实，其店持有警方发出的执照。

所有产品已缴税

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蔡镓杏称，在申请有关执照时，警方人员到其店检查环境，包括是否拥有足够灭火器材、规定鞭炮和烟花储放空间，申请者须呈上鞭炮和烟花产品来源的合法文件。最重要的是，申请者不可涉及罪案和有案底。

她说，售卖的鞭炮和烟花皆由西马一家公司供应的，都被征税包括缴付销售税。

（新闻来源：砂拉越星洲日报。田诗其／报导）



员工展示店里售卖的鞭炮。