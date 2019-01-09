砂总监态度保留 . 警方要调查 （古晋9日讯）针对古晋市面上有商家公开售卖鞭炮烟花，并且声称拥有执照一事，砂州警察总监拿督阿兹曼表示，他将指示警方人员向有关商家了解情况。

（古晋9日讯）针对古晋市面上有商家公开售卖鞭炮烟花，并且声称拥有执照一事，砂州警察总监拿督阿兹曼表示，他将指示警方人员向有关商家了解情况。

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对此，他受询时表示目前不愿置评。

“我需要时间去了解，我们将安排人手去检查这些执照。同时，不管是非法或合法出售鞭炮烟花，都欢迎民众通报我们。”

古晋区有十余张执照

与此同时，古晋警区主任黄亚历助理总监受询时，证实古晋警区确实批准十余张售卖鞭炮烟花的执照。

不过，他强调，这些售卖鞭炮烟花的执照，只供佳节期间使用，如农历新年、圣诞节、达雅节或开斋节。

内政部授权代理公司

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黄亚历解释，内政部有批准代理公司，欲申请出售烟花鞭炮的商家，可向代理公司申请，获得对方批准后，商家再向警方申请执照。

“这些执照只供佳节期间申请及出售，有一定的时限，并只规定可出售15种鞭炮和烟花。”

（新闻来源：砂拉越星洲日报）