张志坚：华林市治安问题扰民．居民遇罪案须报警 行动党怡保西区国会选区服务中心协调员张志坚指出，治安问题是万里望华林市一带居民的最大困扰，要解决此问题必须通过警民合作，因此，他吁促居民若人身安全受到威胁或发现可疑的人事物都一定要向警方备案，为警方提供信息以便采取行动。

张志坚（右三）连同莫哈末苏基里（右四）等人前往华林市巴刹与民交流，收集当地的民生问题。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保8日讯）行动党怡保西区国会选区服务中心协调员张志坚指出，治安问题是万里望华林市一带居民的最大困扰，要解决此问题必须通过警民合作，因此，他吁促居民若人身安全受到威胁或发现可疑的人事物都一定要向警方备案，为警方提供信息以便采取行动。

广告

勿应嫌烦不备案

也是怡保西区国会议员古拉政治秘书的张志坚今日连同怡保西区国会选区服务中心团队前往华林市巴刹与当地居民展开对话会后表示，有许多居民会因为害怕和觉得麻烦，所以若没有太大的损失或伤害，他们都选择不报案。

“无论有无被抢，有无损失或严重受伤，只要是有面对安全威胁，居民都必须向警方备案，不然警方不知情就无法采取行动。”

他指出，据万里望警局局长莫哈末苏基里助理警监透露，2018年和2017年万里望区的刑事罪案率下降了5%，而2018年共有112宗刑事案件，惟根据警方掌握的消息，华林市附近一带的非法外劳犯案率颇高。

他促请居民与警方合作共同改善当地的治安问题，而怡保西区服务团队也将在巴刹张贴警察局和议员的联系电话。

丘文雄：酗酒者毒友常聚集华林市巴刹面对环境问题一箩箩，令居民忧心忡忡。

广告

居民丘文雄（53岁）表示，华林市巴刹已有60年历史，因为人口外流目前只剩下9个档口，这里的民生问题一箩箩。

他说，尤其是许多酗酒者和吸毒者晚上就会聚集在这里并破坏和偷走档口的东西，甚至在这里住下来，让每早来开档的小贩都惊怕会遇上他们。

他也说，这里的卫生问题严重，巴刹内满地都是小鸟排泄物，对面的垃圾站每日都堆满垃圾，尽管清理后因为外地人也把垃圾丢过来，隔天又会出现大堆垃圾。

卢家香：2次被截停打枪

广告

小贩卢家香（62岁）表示，她早晚骑摩哆车从万里望往返新市镇，多次被匪徒追，有2次被持有木棍等武器的匪徒截停打枪，虽然只抢走一袋肮脏衣物，但令她饱受惊吓。

她说，相同的干案者也长期在华林市巴刹附近徘徊，看见值钱的东西就会顺手牵羊。

华林市巴刹环境问题一箩箩，尤其巴刹内的小鸟排泄物严重影响卫生。（图：星洲日报）