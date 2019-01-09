雷电交加之后（完结篇）‧贸易战掀风暴‧科技业前景难测 2018年是国际电子与科技业多事之秋及动荡的一年，主要是全球经济成长前景不明朗，特别是美国及中国这两个世界最大经济体“闹别扭”掀起贸易战，重创美国科技股股价，更为全球科技业激起千层浪，在全球科技风暴下，大马科技业无法幸免，都受到不同程度的波及。

2018年是国际电子与科技业多事之秋及动荡的一年，主要是全球经济成长前景不明朗，特别是美国及中国这两个世界最大经济体“闹别扭”掀起贸易战，重创美国科技股股价，更为全球科技业激起千层浪，在全球科技风暴下，大马科技业无法幸免，都受到不同程度的波及。

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回顾2018年大马科技业，持续由汽车及物联网领域所推动，智能手机暂时“靠边站”，美国与中国贸易战反而使一些本地科技股短期受惠，因有机会争取更多替代订单合约。

截至2018年首9个月的大马半导体销售依然亮丽，主要是获得记忆体“爆炸性”成长推动。惟美国与中国贸易战影响进一步恶化、智能手机需求停滞不前、整体行业库存调整及较弱的记忆体价格，重挫大马科技股，全年整体走势如过山车一般。

全年科技股领先指标虽仍向上，惟宏观环境下行风险、数据趋势走软利空、美元汇率走势强劲，智能手机需求走软、美国及中国贸易战仍不明朗、晶圆供应紧缩等冲击，都是2018年科技股风险的主要元凶。

美国与中国之间的贸易战肯定对全球科技业产生巨大影响，美国及中国已开始向各自进口增加课税，虽然11月杪宣布暂时停战90天，到时能否解决还是未知数。由于半导体产品广泛使用在电子领域，如电脑、电器仪器与产品、甚至是机械（特别是自动化）等，这些产品占美国从中国进口占逾50%，所以对半导体的影响不言而喻。

科技发展一日千里

放眼未来，全球科技业发展一日千里，新科技及技术不断冒现，传统电子及电器领域如半导体产品成长可能从高峰走缓，惟受询科技业分析员则认为，全球科技业仍有很大发展潜能，预料新冒出新科技，包括人工智能、大数据及物联网3大领域，将于2019年引领整体科技业迈向另一个里程碑，仍值得期待。

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分析员看好的本地科技股首推马太平洋（MPI,3867,主板科技组），这主要它转型至科技业的成长领域，即汽车业及工域，同时拥有强劲的资产负债表，特别是净现金达到6亿4390万令吉或是每股3令吉7仙、拥有强劲及高能力的管理层等优势作后盾。美元兑马币汇率走强，这对马太平洋有利。

美中贸易战对科技股利过于弊

较为乐观的分析员认为，美中贸易战在科技业引起的风暴，短期而言，对涉及上述半导体领域的本地科技股是利过于弊，料可发点“灾难财”，因若是美中对进口征税加重成本，一些半导体电子电器产品订单将转向其他市场或生产商，包括大马在内。至于较为长远的影响，尚胥视美中贸易战及全球经济成长的发展和前景而定。

友力森（UNISEM,5005,主板科技组）计划提高其高档微音器（传声器）销售量，将有助未来盈利成长。分析员认为，友力森有望从美中贸易战期间，获得更多的产品外包商机。

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2018财政年第三季，半导体领域东益电子（GTRONIC,7022,主板科技组）业绩超越大市，友力森及马太平洋符合预测、益纳利美昌（INARI,0166,主板科技组）则低于预测。

2019年的科技次领域隐忧，主要是政府紧缩开销，使现有服务合约重新竞标，因政府要求较低收费及削减成本。