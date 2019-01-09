曼绒市会落实统一收费制．年月票泊车贴纸仍可用

张传文举例，他在喝茶时也可以通过使用手机交付泊车费，不用害怕中罚单。（图：星洲日报）

（霹雳．实兆远8日讯）虽然自1月1日开始，全霹雳各县市地方政府已落实统一的电子泊车系统（[email protected]）以及统一泊车收费制度，但早前由曼绒市议会发出的“月票或年票泊车贴纸”（Pas Bulanan Manjung），若还没有到期的话，依然可用到有效期届满为止。

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自落实统一的电子泊车系统（[email protected]）以及统一泊车收费制度后，记者就接到了许多曼绒市民的询问电话，表示他们早前购买的“月票或年票泊车贴纸”是否依然可用，以及从1月1日起，曼绒市的泊车收费，是否也已从原有的每小时40仙，调整到全霹雳统一的每小时60仙等的问题。

曼绒市议员张传文向星洲日报《大霹雳》社区报访问说，在这之前由曼绒市议会售出的“月票或年票泊车贴纸”依然可用，直到贴纸的期限到期为止，而目前的泊车费也是沿用每小时40仙的旧价，一直到4月1日开始，才会落实每小时60仙的全州统一价格。

他举例，若一名市民手上的泊车贴纸是到2019年9月5日才到期，即使已落实了统一的电子泊车系统，但并不影响这张贴纸的有效期限。

“若市民在目前使用电子付费的话，电子系统内显示的曼绒市泊车收费依然还是每小时40仙的旧价，只有在4月1日后，才会使用每小时60仙的全州统一价格。至于旧的泊车固本方面，也一样只能使用到今年3月31日，从4月1日开始，只能全面使用新的泊车固本了。”

电子泊车系统简易方便

张传文说，他自己也使用手机下载了及使用了[email protected]的电子泊车系统，发现非常简易及方便，主要就是3个步骤，即注册、预存款项（连接银行户头进钱），接着就是付费了。

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“我发现使用电子泊车系统的好处，除了不用去购买固本之外，也可以在停车时间超出预估的时间后，随时随地可以通过手机使用电子泊车系统增加泊车的时间，避免中罚单的问题。”

另一方面，来自斯里曼绒的市民陈大发受询时赞赏州政府推出的[email protected]电子泊车系统，因为这除了为市民带来方便之外，更让来自外县或外州的驾车人士带来方便，不用像以前一样，到处去找商店购卖泊车固本。

他也希望州政府体谅人民的经济困难，允许曼绒市议会继续推出提供了优惠的“泊车月票或年票”，一方面可为市民省钱，另一方面可鼓励市民守法，有缴付泊车费。

“这项提供优惠的泊车月票或年票是在2017年推出，每年的年票只需100令吉，获得了市民的很好反应，政府应该考虑在推出电子泊车系统的同时，继续延续惠民政策。”

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陈大发说，曼绒市议会自2017年推出优惠泊车月票后，他就不曾中过泊车罚单了，因此他希望市议会可以继续推出这项惠民的优惠泊车月票。（图：星洲日报）

曼绒市议会的泊车年票期限，可使用至期限届满，惟受到已落实统一的电子泊车系统制度影响，曼绒市议会不再推出优惠泊车月票了。（图：星洲日报）