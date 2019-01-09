交易所改善收市前下单 大马证券交易所宣布，将扩大马股的5项交易选项，以让投资者能够执行更多样化的交易策略，从而协助投资者更有效地驾驭股市。

（吉隆坡8日讯）大马证券交易所宣布，将扩大马股的5项交易选项，以让投资者能够执行更多样化的交易策略，从而协助投资者更有效地驾驭股市。

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扩大5交易选项

大马证券交易所发表文告指出，新扩大的5项交易特征包括：

●收市前的市场订单（Market order at preclosing）-允许投资者在收市前招标时段输入市场订单。

●开仓订单（On-open order）-允许投资者在一天开市价格执行时落下订单。这通常使用于交易日收市后发生事件时，因预测会影响下个交易日的开市价格。

●关仓订单（On-close order）-允许投资者在交易日结束后在/或刚执行的收市价格进行买进或沽出股票。

●冰山订单（Iceberg order）-允许投资者作有条的要求，以较小预先决定数量，买进或沽售庞大数量股票。这类订单通常是大型或机构投资者惯常使用，以避免大量订单对市场引起突然的震荡。

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●选择性订单（One-cancel-other order）-一套同下两个订单，当其中一个订单撮合后将使另一个订单被取消。这通常是短线交易者惯常使用的方法，以减缓风险进入股市。

大马交易所首席执行员拿督斯里达祖丁在文告指出，交易所推介这些新及检讨后的交易执行选项，料将给予投资者加强他们的交易策略，以及协助促进在股市更赚钱及永续交易活动。

达祖丁指出，展望未来，交易所将继续为投资者提供更多选择及更有效途径以落实他们的交易点子，这可让他们更好地管理风险及攫取市场的新机会。