北海麦曼珍华小搭建实验园地．鱼菜共生体验耕种乐 为让学生触摸和感受且实际受惠，北海麦曼珍华小于4个月前，在校园里搭起一座“养耕共生实验园地“，让“鱼菜共生种植”成为活教材，培养学童对生态与环境的关心和重视。

“养耕共生实验园地“一旁，也有一套图文并茂的“鱼菜共生”讲解图，方便老师向学生解说。（图：星洲日报）

（槟城．北海8日讯）为让学生触摸和感受且实际受惠，北海麦曼珍华小于4个月前，在校园里搭起一座“养耕共生实验园地“，让“鱼菜共生种植”成为活教材，培养学童对生态与环境的关心和重视。

广告

在该校三机构成员、校长、老师及学生的努力耕耘之下，这座菜园从推动至已取得两次收成，第二批绿油油的蔬菜日前已收割，20包蔬菜，短短两分钟内即被家长抢购一空。

“鱼菜共生”是近年来很夯的耕种系统，其原理是将鱼粪用作蔬菜的肥料，当蔬菜根部吸取了鱼粪中的营养后，也净化了养殖水，达到基本的自供自给。

实体学习不停留在课本绘图说明

麦曼珍华小董事长杨式丰指出，迈向21世纪的教学是多元化的，所以课本中的“鱼菜共生”教育，不能再停留于绘图说明，必须让学生透过实体学习，从触摸中感受“鱼菜共生”是什么一回事，快乐学习吸取知识。

他说，该校原本计划开辟水耕菜园让学生学习，惟在钟秀珍老师的建议下，最终进行了“鱼菜共生”计划，并于去年10月第一次收成，让老师分享有机蔬菜。

他说，由于获得商家和热心人士赞助和报效，特别是校友会会长司徒秉权又亲自打造节约费用，因此鱼菜共生系统仅耗费7000令吉搭建，如今交由家协打理。

广告

“最初操作时，由于还掌握不到技术，我们也有面对一些困难，包括鱼苗不适应死亡，但随后所有难题都逐一被克服，如今我们的鱼菜共生系统里，不只有龟壳攀鲈（PUYU），也放养了金凤鱼。”

“鱼菜共生”教学有5项功能

杨式丰说，“鱼菜共生”教学有5项功能，即教导孩子学习农业之理，吸收课外知识，也买卖鱼菜学习经商之道，再来就是培养孩童对生态环境的关心与重视，还有让家长享受无农药的鱼菜。

他说，一般上，菜籽播种后只需逾1个月即有收成，至于金凤鱼，预料须半年才能达标出售。为让家长都有机会购买这些鱼菜，校方在有收成时，会通过学校网站发布消息。

广告

学生自己种菜自己采收

校长叶蕙钧指出，该校的“养耕共生实验园地”由园艺学会的老师带领四至六年级的学生打理，并由上下午班的老师带领学生实地学习。

她说，“鱼菜共生”极具教育意义，让学生自己种菜自己采收，体验当个快乐的城市小农夫，也从中体会自然界的奥妙和环保的可贵，让学生们获益不浅。

“当然，最重要的是，我们希望透过此举灌输及教育学生，‘一分耕耘、一分收获‘的概念，同时让他们乐在学习、快乐成长。”

她说，该校学前教育学生也有机会参与及了解鱼菜共生活动。

以“厨余”积分兑换饮料

积极推动环保教育的麦曼珍华小，不只设有“养耕共生实验园地“，还在热心商家赞助下，于食堂装置一台厨余处理机，并与北海一间咖啡馆合作，让学生以厨余换积分和盖章，再兑换饮料。

叶蕙钧说，目前该厨余处理机已安装妥当，可让学生带家里的厨余去处理，再制成有机堆肥并回归学校的菜园。

她说，参与计划的学生将一定量额的厨余带回学校处理，即可获得一个“Arnold Coffee”盖子，收集5个盖子就可兑换1个盖章，而10个盖章可到咖啡馆换取热饮一杯。

杨式丰捧着第二次收成的蔬菜，笑不拢嘴。（图：星洲日报）

第二次收割的20包蔬菜，两分钟即被家长抢购一空。（图：星洲日报）

麦曼珍华小搭建的“鱼菜共生种植”成为活教材，供小朋友快乐学习。（图：星洲日报）

在三机构成员、校长、老师及学生的努力耕耘之下，麦曼珍华小的“养耕共生实验园地“，已取得两次收成，左起家协主席马燕奋、杨式丰、叶蕙钧、句徒秉权及董事总务陈子铭。（图：星洲日报）

一年级新生对鱼菜共生系统充满好奇，左起为燕奋、司徒秉权、杨式丰及钟秀珍，右及二为陈子铭及叶蕙钧。（图：星洲日报）

麦曼珍华小的“鱼菜共生“系统，获得商家和热心人士的赞助和报效，耗费约7000令吉装置。（图：星洲日报）