莫实达种植向实达索偿3721万 莫实得种植（BPLANT,5254,主板种植组）今日向实达集团（SPSETIA,8664,主板产业组）旗下公司采取法律行动，以便索偿3721万令吉的消费税退款。

（吉隆坡8日讯）莫实得种植（BPLANT,5254,主板种植组）今日向实达集团（SPSETIA,8664,主板产业组）旗下公司采取法律行动，以便索偿3721万令吉的消费税退款。

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该公司文告指出，该公司通过信托公司-联昌伊斯兰信托有限公司向Setia-Fontains有限公司索偿，因后者在一项买卖合约中违约。

文告指出，该公司于2016年12月22日脱售一块土地予Setia-Fontains有限公司，它应该可以从有关土地收取3721万令吉消费税。有鉴于此，它索偿有关数额的损失以及每年8%的利息。

该公司表示，经过咨询律师意见后，公司董事部认为公司有关索偿的胜算机会良好，预料可带来正面的结果。

法庭将此案件的管理日期定在今年1月28日。

莫实得种植股价今日微起2仙或是2.31%至88.5仙，使它的市值达19亿8000万令吉。