李馨君．如何栽培孩子成为下一个马云？ 2018年11月28日，我很荣幸的被邀请在国际讲台（TEDx USM Nibong Tebal）分享“如何成为下一个马云？”。在这分享里，我分享了对自己，对每一个人都很有帮助的软实力─恒毅力。而能在未来的竞争中，脱颖而出的孩子都需要这种坚忍不拔，持久热情和坚持毅力的力量-恒毅力（GRIT）。

2018年11月28日，我很荣幸的被邀请在国际讲台（TEDx USM Nibong Tebal）分享“如何成为下一个马云？”。在这分享里，我分享了对自己，对每一个人都很有帮助的软实力─恒毅力。而能在未来的竞争中，脱颖而出的孩子都需要这种坚忍不拔，持久热情和坚持毅力的力量-恒毅力（GRIT）。

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美国安琪拉．达克沃斯博士（Angela Duckworth）以科学实证，解开了人生成功的究极能力，高成就的钥匙。安琪拉．达克沃斯长期研究发现创造卓越成就的关键不是天赋，不是IQ智商，更非运气，而是结合对未来目标长期热情与坚持的恒毅力。更重要的是，恒毅力是可以一种可以自我掌控、甚至自我培养的特质。换句话说，人生各方面的优秀都是可以刻意练习出来。马云先生就是一个最好的例子。

那要如何培训我们的孩子恒毅力呢？以下是恒毅力高成功者需要的条件：1.自信心（有正面的自我形象）-自信而坚定，能拥有一种强大的气场，能激发出无限的潜能。能在哪里跌倒，那里站起来。这样的孩子，在未来的路上，才能坚信自己有能力为自己的选择继续坚毅下去。

2.高EQ-拥有健全心态，能理想处理情绪，才能以良好情绪管理能力面对挫折时的负面能量，但还是坚持不放弃。面对困难，却又回弹的学习能力！放眼观看每一位有卓越成就的伟人，都是跨过重重的困难，而坚持到成功的一刻。美国著名的演员（Will Smith）在他的访谈里说，“我不觉得我比其他的明星有什么过人之处，但是，我有的是“不死的精神”。我永远是那个最努力的人，就算是不行，我也一定要拼死地去尝试。“3.正面影响力-当一个人决定对社会，对身边的人际关系发挥深远正面影响时，就已经踏上成功的道路。

所以，栽培我们的孩子有自己的兴趣，让我们的孩子了解，学习除了为自己，更是为了让未来的世界更美好！高昂的兴趣加上对环境的影响力是孩子的学习动力，就算是经历挫折，孩子还是可以继续前进！

（作者为情绪和关系专家，认证心理治疗师及大脑反馈训练师）

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小启：李馨君网上开讲亲子教育《您有问题，我有答案》系列开始了，想要了解更多情况，可在Youtube搜索《您有问题，我有答案》。