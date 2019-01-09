刘黄来．“公园禁八卦内功有理吗？” 被指破坏植物和霸占空间，近年在槟岛多个公园，很多老人在练的八卦气功，已被槟岛市政厅禁止在6个公园内进行活动。

被指破坏植物和霸占空间，近年在槟岛多个公园，很多老人在练的八卦气功，已被槟岛市政厅禁止在6个公园内进行活动。

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坊间的反应不一，有的指槟市厅矫枉过正；有的谴责练功者干嘛要去破坏植物；也有的质疑练八卦气功的动作很奇怪。

根据槟市厅资料，宣扬八卦气功的是间Energy Bagua有限公司，既然是商业公司，在公共场地办活动当然得向地方政府申请准证（这是常识）。所以，该公司就与槟市厅交涉，要求申请在公园的树木范围进行活动。

为何要申请在树木范围？因为练这气功，练功者得随着音乐，围着树木绕圈行走，是为吸收树木的灵气。

槟市厅今年2月就批准该公司只可在新港直线公园的3棵树范围练功，不过，练功者使用的树木范围越来越多，甚至越界到其他公园。槟市厅也接到不少投诉，指他们破坏草地，也对其他公园使用者造成不便，就在不到一个月内撤回准证。

我上周被指示跟进此新闻，早上先摸黑到亚依淡新市镇的柏立沙社区公园观察，发现竟有约10堆人围着树木绕圈，约有逾百人，全都是上了年纪的老人。我稍后再去新港公园，发现人群较少，但也有逾50人。

在访问后，包括其他公园使用者，发现没有人反对他们在公园练气功，反而不满为何地方政府要禁止。

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针对破坏草地的指责，练功者声称是邻居帮忙锄草，在草地上开辟圆形沙地，不能说是“破坏”，应该说“美化”。（呃......总之沙地不是原本的草地就对了）几乎所有练功者都是有病痛的老人，他们声称练功后健康变好，就连原本的行动不便也改善，确实是值得宣扬的运动，有人还质问：“难道政府给老人的福利，就是建更多的医院？为何要禁止老人在公园里练气功？”（我觉得这说法棒极了）原来树木专家告诉槟市厅，练功者长期在公园围着树木行走，会破坏树根，或许现在看不到效果，但3、5年后会导致树木停止成长。（老人的健康，还是树木的健康比较重要？槟市厅那么关心树木的话，为何还批准那么多山坡地发展计划？那些被破坏的树木更多）这件事其实很简单，就是有个组织单方面违反与槟市厅的协议，被撤回准证，槟市厅是依法办事，但给的理由信服力不足，让组织有机会反驳。

我觉得最好的解决方法，是槟市厅指示该公司修复所破坏的草地，并派人到场监督练功的情况，互相退一步，重新允许公众回公园练功。

且不论这八卦内功的怪异动作让人质疑，凡能让病痛老人改善健康，这气功就值得支持，就算是收费，费用能比在医院接受治疗来得贵吗？