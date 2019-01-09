涉霸市外攫夺女子．嫌犯3地点落网 涉及在一家霸市外攫夺手提袋导致女子右肩骨折的2名嫌犯，昨日连同另2名涉案者，分别在3个地点落网。

2名青年攫夺女子的手提袋，导致女子扑倒在路上受伤。（图：星洲日报）

（吉打．亚罗士打8日讯）涉及在一家霸市外攫夺手提袋导致女子右肩骨折的2名嫌犯，昨日连同另2名涉案者，分别在3个地点落网。

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这宗攫夺案上个月30日下午2时40分，在万群园外的迈丁霸市停车场（Mydin）发生，26岁女子遭2名共乘摩哆车的嫌犯，从后方攫夺手提袋后失控扑倒在地。

受害者事后被送往苏丹后峇希雅中央医院治疗，其兄长之后报警。

吉州刑事调查主任米奥今日发文告说，警方较后突击蔗芭甘榜淡芭武雅扣捕一名男子，起获相信向另一名男子购买的一个手机及2枚芯片。

“警方之后在甘榜直落哥再扣捕一名男子，起获相关证物如T恤、牛仔裤、2辆摩哆车及2个头盔。”

他说，第三及第四名嫌犯在甘榜沙瓦哥吉的宗教学校、德卡甘榜督哥林的宗教中学被捕，其中一人仍是学生，承认上个月30日在迈丁霸市外攫夺妇女的手提袋。

他说，警方援引刑事法典394条文（抢劫时致伤）调查此案。

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