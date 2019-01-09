为何少听别人的歌？周董原因跩得让歌迷跪了 周杰伦（周董）昨天在IG分享《以父之名》的MV，并写道：“吿诉你们我为什么很少听别人的歌，因为我16年前写的歌，到现在还在流行。”这句话让广大歌迷心服口服，不过也有歌迷趁机抱怨，质问周董“这是你不出新歌的理由吗？”。另外也有歌迷追问新专辑，“所以新专辑再出几首这样的歌好吗”、“什么时候有新歌听啊”。

（台湾‧台北9日讯）周杰伦（周董）昨天在IG分享《以父之名》的MV，并写道：“吿诉你们我为什么很少听别人的歌，因为我16年前写的歌，到现在还在流行。”这句话让广大歌迷心服口服，不过也有歌迷趁机抱怨，质问周董“这是你不出新歌的理由吗？”。另外也有歌迷追问新专辑，“所以新专辑再出几首这样的歌好吗”、“什么时候有新歌听啊”。

广告

《以父之名》收录在周董2003年发行的《叶惠美》专辑中，当年7月16日全亚洲超过50家电台同步首播这首歌，高达8亿人收听，因此7月16日被定为“周杰伦日”。

加拿大出生的香港歌手林奕匡也在周董IG留言，大夸《以父之名》是他听过最酷的歌之一，MV也拍得很棒，他当年买了这张专辑，在加拿大打工送外卖时都在听；周董看了留言回覆林奕匡一个赞。