马币冲高打击购兴‧手套股溃不成军 马币兑美元冲上4个月新高，打击手套股购兴，“四大天王”溃不成军，其中贺特佳（HARTA,5168,主板医疗保健组）更一度重挫10.78%。

（吉隆坡8日讯）马币兑美元冲上4个月新高，打击手套股购兴，“四大天王”溃不成军，其中贺特佳（HARTA,5168,主板医疗保健组）更一度重挫10.78%。

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贺特佳一度重挫10.78%

贺特佳下跌62仙至5令吉13仙后，跌幅略为收窄，闭市挂5令吉15仙，全天猛挫60仙或10.44%，共有1445万7600股易手。

高产柅品（KOSSAN,7153,主板医疗保健组）跌势也不轻，收盘急泻37仙或8.71%，报3令吉88仙，成交量为527万8000股。

顶级手套（TOPGLOV,7113,主板医疗保健组）卖压最重，在2262万3000股成交量推挤之下，全天收低27仙或5.09%，降至5令吉零3仙。

估值在“四大天王”中垫底的速柏玛（SUPERMX,7106,主板医疗保健组）也难逃卖盘毒手，走低9仙或5.20%至1令吉64仙，成交量报912万8300股。

交易所数据显示，速柏玛本益比仅有10.68倍，远低于贺特佳的43.23倍，顶级手套和高产柅品则分别是15.45倍和14.76倍。

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马币随国际油价上扬而升值，兑美元今日一度升至2018年8月以来最高的4.1065令吉，过后回落，下午6时报4.1160令吉。

一般上，马币升值不仅推高大马制造产品的价格，也拉低汇回的外币收益，不利于手套公司等出口商。

虽然马币近期回扬，但全年展望却不甚明朗。丰隆研究估计，马币兑美元2019年将徘徊于4.10至4.30令吉之间，手套商有望从中受益。

丰隆认为，虽然预计“四大天王”今年可能增产15%或200亿只，但为免引发削价战，不排除手套商减缓增产计划的可能。

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风险方面，该行认为，手套公司将面对最低薪金落实、原料价格变化等挑战。

整体而言，丰隆保持手套股的“中和”评级，首选股为顶级手套。