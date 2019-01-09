一站式售票杜绝欺诈．吉将实施中央票务系统 为解决购买长途巴士车票衍生的各种混乱问题，吉州将实施“中央票务系统”（CTS），让乘客只在一个柜台购票，化解遭欺诈事件或疑虑。

阿兹曼展示“中央票务系统”的一站式柜台构思图。（图：星洲日报）

（吉打．亚罗士打8日讯）为解决购买长途巴士车票衍生的各种混乱问题，吉州将实施“中央票务系统”（CTS），让乘客只在一个柜台购票，化解遭欺诈事件或疑虑。

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4月1大年UTC设柜台

州政府将于4月1日，在双溪大年城市转型中心（UTC）设立首个一站式电脑售票柜台。

吉打州交通事务委员会主席阿兹曼今日召开新闻发布会说，实施“中央购票系统”后，票价不会涨，所以乘客无须忧虑。

他说，原由长巴公司各别负责的售票柜台，未来将由达鲁阿曼策略有限公司（Darulaman Solution Sdn Bhd）统一运作。

“类似的中央票务系统已在吉隆坡、柔佛及槟城的巴士站采用。”

要达“零”投诉指标

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他说，吉州将会逐步采纳这类一站式售票方式，继4月在双溪大年开始后，接下来会推向有巴士终站的亚罗士打和居林，预计两三年内就会在吉州全面推行。

他说，接手掌管吉州交通事务后，他频接民众针对购买巴士票时遭黄牛党（Ulat Tiket）或售票代理欺骗的投诉，甚至有多人报案。

他说，州政府为解决巴士车票问题，与各造讨论后决定推行中央票务系统，以期未来达到“零”投诉指标。

可通过上网购票

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阿兹曼说，通过“中央票务系统”（CTS）简化购票程序，乘客除了亲自到柜台，也能通过上网购票。

他说，新系统也没有强制选择哪一家公司，乘客依然能够选择属意及习惯乘坐的长巴前往目的地。

询及新系统会导致票价调涨问题，他说，巴士票都有设置顶价，采纳新系统之后，或不会调涨，反而会稍下调。

目前约有40家巴士公司在吉州内营运，但它们因经营路线不同而分布在不同的县市地区。

构思图：双溪大年城市转型中心（UTC）的一站式巴士售票柜台。