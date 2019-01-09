外资12月‧减持大马债券1.2% 国家银行最新数据显示，外资持有的大马政府和企业债券在12月按月减少1.2%和按年跌10.6%至1848亿令吉。

（吉隆坡8日讯）国家银行最新数据显示，外资持有的大马政府和企业债券在12月按月减少1.2%和按年跌10.6%至1848亿令吉。

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外资持有的大马政府债券则按月下滑0.3%至1620亿令吉，为2017年4月以来最低水平。

今年净外资流出料放缓

另一方面，大马债券评估机构（MARC）表示，地缘政治担忧将影响外国投资者对本地债券的需求，但预计2019年净外资流出将会放缓。

该评级机构表示，围绕美中贸易的不确定性、美元前景、英国脱欧和美国政府政治僵局以及大马经济增长放缓，将可能影响外国投资者对本地债券的需求。

“MARC预计2019年外资净流出量将缓和，受以下因素所抑制：（i）大马政府未来的宏观政策逐渐明朗化;（ii）美国加息步伐放缓;（iii）令吉的稳定性增加。

MARC在债券市场展望报告中表示，2018年1月至11月，大马债券市场的净外流额飙升至196亿令吉，而去年同期则为116亿令吉，这使得外资总持债额降至1871亿令吉（2017年1月至11月：204亿令吉）。

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总体而言，外资持有的大马债券占总额比重下降至13.3%（2017年1月至11月：15.9%）。

“这主要归因于大马政府债券（MGS）的外国持有量较低，同期下降了1270亿令吉至1476亿令吉（2017年1月至11月：1630亿令吉）。

截至11月底，外资持有的大马政府债券比重已经下降38.8%（2017年1月至11月：44.3%）。

MARC指出，2018年外资对大马政府债券的需求大幅下降，因全球中央银行对升息采更鹰派的立场，全球贸易紧张局势以及不断升级。

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2018年前11个月外资撤离也受到以下因素的推动：（i）大马2018年第二和第三季GDP增长放缓;（ii）美元反弹;（iii）原油价格下跌;（iv）美国国债收益率上升;（v）美国联储局在2018年四度升息。