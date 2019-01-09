大道施工游客不来了．生意跌车祸多惹民怨 西海岸大道工程影响适耕庄旅游业，商家生意首当其冲，生意受到大幅度影响，施工路段也不时发生车祸事故，造成诸多民怨。

适耕庄市区靠近施工处的一整排商店，交通阻塞现象已经加剧，尤其是晚上路灯不足与不明确的情况下，车祸事故频仍。（图：星洲日报）

（雪兰莪．适耕庄8日讯）西海岸大道工程影响适耕庄旅游业，商家生意首当其冲，生意受到大幅度影响，施工路段也不时发生车祸事故，造成诸多民怨。

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塞车路段更塞引民怨

适耕庄州议员黄瑞林接受《大都会》社区报记者的专访时，也对该工程对商民与游客引起的不便颇有微言。

他说，适耕庄市区靠近施工处的一整排商店，原本就是塞车的路段，该工程的展开也有许多重型交通工具和工作人员出入，以致驾驶人士消耗在路上的时间更长，引起民众诸多怨言，也有一些游客索性转去其他地方观光。

黄瑞林：促承包商加强安全措施

黄瑞林说，有关施工地点在夜间的告示牌也很少，他已不断提醒承包商，甚至也与承包商代表开会，后者也表示会采取行动及提升安全措施。

“承包商也不是想像中那么强和负责任，因为它是前朝国阵时期由巫统委任，也衍生了许多问题，车辆事故也很频密，死亡人数也很多，受伤人数也不胜枚举。”

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记者观察到周日车辆较少时，沿路一带的施工地点竟然不见工作人员踪影，没有员工在开工和维持交通秩序，针对此事，黄瑞林说，这可能是员工在休息，并且也不排除是财务问题等。

他指出，他已督促承包商加强道路安全措施，以免商民的日常作息长期受到影响，并影响到适耕庄的旅游业。

“老实说，适耕庄的旅游业确实有受到影响，游客在发觉这种现象（交通秩序混乱）时也不来适耕庄观光，暂时换去其他地方旅游，所以我们希望工程能加速进行。”

建高架桥符合大道规格

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西海岸大道工程是从雪州丹绒加弄至霹雳半港，长达50公里，其中雪州的施工范围是位于联邦公路5号，即从丹绒加弄一号沟（Parit Satu）至沙白安南。

黄瑞林披露，该工程是分阶段进行，其中适耕庄的施工范围是从四号沟至九号港，不是很长，惟他相信适耕庄工程会提前在2020年完成。

他说，随着兴建西海岸大道，现有的交通灯已无法荷负庞大的车流量，所以才有必要增建高架大道。

据他了解，从适耕庄取用该大道，来回各有半公里路段，高架天桥下方的交通灯则会保留。

他说，该工程目前如火如荼进行中，沿途经过的沙白、大港与适耕庄都建有高架天桥，这主要是为了符合大道规格和设计才进行的提升工程，预计整项工程将于2020年全面竣工。

车辆闪避路洞险象环生

根据记者的观察，从适耕庄至大港沿路一带，道路凹凸不平，部份路段甚至有半边下陷的迹象，道路安全措施明显不足，原本直驶的路段，车辆因为道路严重破损，被逼左弯右拐行驶，以致交通险象环生。

受询及此事是否有损害新政府形象时，他说，由于这工程是在希盟执政中央之前已经委任和开工了一段时间，但作为联邦政府，他们必须负责，不能逃避。

“合约已经签了，工程也已经进行到一半，我们不能随便终止合约，除非是施工期届满了，承包商无法完工。我们当前能做的是协调和监督，并承担责任。”

据他了解，大港和适耕庄已完成了部份天桥工程，接下来会轮到适耕庄。

黄亚详：道路指示牌混淆

沙白县议员黄亚详指出，该施工地点的安全措施不足，道路指示牌也令道路使用者产生混淆。

“尤其是晚上路灯不足与不明确的情况下，甭说外来者，就连当地人也发生车祸，甚至造成人命伤亡。”

在白天，虽然沿路一带可以看到许多路障，但夜幕低垂时，却缺乏照明灯，使得驾驶人士必须在收窄的路段谨慎驾驶。（图：星洲日报）

交通告示牌与安全措施不足，使得驾驶人士时常感到混淆，并曾发生碰撞事故。（图：星洲日报）