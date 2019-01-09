钟可婷．另类“多肉之旅” 许多人都喜欢旅行，平日忙于工作之余，也努力挣钱去旅行，到世界各国旅游，留下足迹。对你而言，你觉得什么是旅行的意义呢？

许多人都喜欢旅行，平日忙于工作之余，也努力挣钱去旅行，到世界各国旅游，留下足迹。对你而言，你觉得什么是旅行的意义呢？

广告

旅行这件事，其实具有一定的生活教育性，在旅行的过程中，我们会将观察感受放大，好好享受及体验。同时，旅行也是一件可以让自己充电重新出发的事情，被新事物刺激得以成长。

为让自己重新出发，尝试不同的新事物，我在去年11月踏上为期两个月的“旅行”，即负责采访及写一个取名为“多肉之旅”的短期系列，聆听生活美学家叶秀贞在推广多肉植物及数名多肉植物玩家不同的故事及分享，再将其撰写成系列报道，让更多人认识生活美学及添一份绿意。

尽管该系列只有短短的9期，但我们将其分成几个不同类型的分享，即在系列的开始时，先让读者一步步认识什么是多肉植物及其照顾的方法、组盆技巧、玩家分享及多肉植物作为送礼佳品等，每一期都是一个最好的内容分享，一份最好的礼物。

“Fun玩大马多肉艺”市集创办人叶秀贞扛起负责推广多肉植物的重担，为更多对多肉植物有兴趣者分享如何种植多肉植物，并鼓励更多多肉植物爱好者尝试手作，朝生活美学方向前进。

整个采访的过程中，我看见一个相信梦想的人，很努力朝梦想前进，而最让我感动的是，她为了完成该系列的“有肉．有礼．有心意”（A Gift．A Give）报道，她在短短的3天内，完成30多种供不同节日及用途的多肉植物礼物，而这份坚定及锲而不舍的心，是让人感动的。

我期望，这一趟甫结束的“多肉之旅”旅行，能带给你不同的体验，并重新相信梦想。