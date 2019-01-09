工业废料乱丢臭．居民：还我干净家园 “臭味难闻，环境污染，工业废料乱丢，我们受够了！”

班村新工业区的一片政府保留地，疑遭人“侵占”用来丢弃工业废料，变成非法垃圾场。（图：星洲日报）

焦点社区：班达马兰新工业区

广告

（雪兰莪．巴生8日讯）“臭味难闻，环境污染，工业废料乱丢，我们受够了！”

一名本报读者投诉，指班达马兰新工业区内有一片政府保留地，疑遭人用作丢弃工业废料，甚至还以锌片围起来偷偷作业，希望市议会能派人视察情况，并且对有关人士采取应有的行动。

他表示，据知，有关土地应该是政府保留地，惟不知何时竟然成了他人丢弃工业废料之处，各种罗里进出行驶，严重污染环境，臭味熏天，而且引来大批乌鸦和苍蝇，让当地居民受不了。

“土地原本属空地，如今疑被人‘侵占’还用来丢弃工业废料，对居民的健康造成威胁，请还我们一个干净的家园！”

他说，希望市议会能尽快派人调查此事，并且马上停止有关人士继续丢弃工业废料。

伍醒罱：市会已下令清空土地

广告

针对问题，巴生市议员伍醒罱指出，市议会于去年12月27日上午11时02分，在接获公共投诉之下，已上门检举有关人士，并揭发该地已变成一个非法垃圾场。

“在市议会环境服务小组主任达瓦里的调查下，发现有3辆罗里负责到该处载丢建筑废料包括木材及石块等和住家垃圾。”

他补充，市议会执法组当时已援引2007年市议会条例，来充公这3辆罗里助查。

“市议会甚至已下令，要求相关人士在期限内清空该地的所有垃圾和迁离该处，否则将受对付。”