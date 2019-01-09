列巴生市会榜首．“街灯失灵”投诉最多 街灯失灵“入选”巴生市议会接获的投诉榜首！

2018年巴生市议会所接获的街灯投诉如失灵与毁坏等，共有2351宗。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生8日讯）街灯失灵“入选”巴生市议会接获的投诉榜首！

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根据巴生市议会资料显示，市议会于2018年共接获1万2868宗投诉，当中以街灯失灵投诉最多，高达2351宗，其次为动物造成所干扰的投诉，即1958宗，再来就是1636宗投诉沟渠阻塞。

树木、道路及垃圾的投诉，分别排在第四、第五及第六多，即1362宗、1135宗及1064宗。

行动党巴生市议员党鞭黄智荣今日召开新闻发布会，向记者透露市议会去年所接获投诉个案与数据。

投诉仅比2017年少97宗

他说，尽管市议会去年接获的投诉比2017年的1万2965宗投诉案件少，但并没有大幅度下降，仅是减少97宗，相等于0.8%。

“与此同时，2016年所接获的投诉案件则比较多，高达1万4250宗。”

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他说，于去年所接获的投诉案件中，除了上述6大民生投诉外，其余的投诉有关建筑物、杂草及报废车等，而市议会已经完成1万2868宗的88%。

黄智荣：民众倾向来电投诉

黄智荣指出，民众比较倾向于直接打电话向市议会投诉，多于通过网页（<a href=http://e target=_blank>http://e</a>-aduan.mpk.gov.my）电邮及手机应用程式“手机应用程式“Uaduiview”。

他说，去年接获的电话投诉共有7557宗、网页投诉为3080宗及亲自登门投诉的有1644宗，至于电邮投诉则有713宗。

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“手机应用程式Uaduiview接获的投诉仅有52宗，或许是去年杪甫推出的关系，所以此投诉的管道所接获的案件相较于比较少。”

他说，市民若有关于树木、沟渠阻塞、路灯失灵、路洞、垃圾、野草等小型投诉，都可以通过Uaduiview进行投诉。

华裔投诉最多

在1万2868宗投诉中，投诉最多的族群是华裔，占5046宗或约40%，其次为巫裔4660宗、印裔2027宗及其他335宗。

黄智荣指出，个人的投诉案件最多，共有1万1887宗，而私人企业则有248宗、居民代表共有199宗及其他等。

“投诉率最高的月份则是10月份，因巴生当时发生有史以来最严重的风灾，造成市区各处许多树木倒塌，所以该月份投诉率达1764宗。”

他说，其实市议会有630宗投诉是重复性，主要都是针对营业环境，例如住家营业及邻居互相投诉等，这些投诉已有90%解决。

设小组委会处理投诉

另一方面，黄智荣表示，为更有效处理与监督民生投诉，市议会于去年杪成立了“监督投诉小组委会”（Jawatankuasa Kecil Pemantau Aduan）。

他说，新成立的委员会共由8名市议员组成，当中包括希望联盟各党党鞭，以示对该小组的重视和严格要求，以正式开始执行任务。

街灯投诉“入选”巴生市议会榜首，是最多人投诉的民生问题。（图：星洲日报）

垃圾问题一直是民众所关注的事项，惟垃圾投诉并不是市议会接获最多的投诉。（图：星洲日报）