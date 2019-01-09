售5.5亿呆账影响正面‧大马银行为潜在并购铺路 大马银行（AMBANK,1015,主板金融服务组）脱售总值5亿5391万令吉的呆账和贷款资产，分析员普遍正面看待，相信这不仅将为集团带来一次性盈利，也将让集团可更专注发展其他目标环节的贷款增长，甚至是为潜在并购计划铺路。

（吉隆坡4日讯）大马银行（AMBANK,1015,主板金融服务组）脱售总值5亿5391万令吉的呆账和贷款资产，分析员普遍正面看待，相信这不仅将为集团带来一次性盈利，也将让集团可更专注发展其他目标环节的贷款增长，甚至是为潜在并购计划铺路。

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大马银行日前宣布，将向Aiqon资本设立的特别用途公司（SPV）脱售总值5亿5391万令吉的呆账和贷款资产，大众研究对此感到正面，主要是这有望强化集团财政表现，脱售所得将作为集团营运资本，有望促进中长期增长。

达证券认为，此次呆账脱售计划只是开头，鉴于大马银行债务回收策略持续进行，未来呆账脱售计划可能陆续有来，特别是企业贷款组合。

MIDF研究乐见其成，但认为呆账脱售计划对大马银行的正面盈利影响仍有待商榷，主要是收购价可能进行调整。

“尽管如此，我们的初步预测显示，呆账脱售将提高现有2019财政年盈利预测14至20%，更有望提高目标价5至10仙。”

资产素质方面，MIDF研究相信这不会对大马银行带来任何影响，主要是相关资产已悉数减记。

“我们相信呆账脱售对大马银行影响正面，不仅是集团将借此取得一次性盈利，同时也可专注推动房贷、中小型企业和信用卡等目标领域的贷款增长，从而提振营运表现。”

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联昌研究说，尽管大马银行仍无法提供潜在盈余数据，但预测每脱售554万令吉呆账，相等于建议售价5亿5390万令吉的1%，将提高集团2019财政年净利0.3%。

“假设脱售盈余与潜在售价一样，我们预测大马银行2019财政年净利目标将大增30.7%。”

丰隆研究则从另一个观点切入，认为大马银行管理层虽称此次活动意在强化资本，但却可能是为潜在并购活动预先清理账目。

“值得一提的是，大马银行大股东－－澳纽银行（ANZ）和丹斯里阿兹曼哈欣均放眼脱售持股，但最终铩羽而归。”

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整体来看，碍于整个呆账脱售计划对大马银行潜在净利影响仍有待观察，各大证券行纷纷维持其2019和2020财政年财测和投资评级不变。