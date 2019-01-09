截至去年杪接26投报．皇冠城第八区蚊症黑区 蕉赖皇冠城第八区再成为加影市议会辖区蚊症黑区之一！

皇冠城第八区再成为加影区蚊症黑区之一。（图：星洲日报）

（雪兰莪．加影8日讯）蕉赖皇冠城第八区再成为加影市议会辖区蚊症黑区之一！

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据加影市议会的记录，目前共有3个地区是骨痛热症黑区，包括绍嘉娜英比安的英比安慕尼2及3路、美华山庄组屋及皇冠城第八区。

皇冠城第八区达洋路（Jalan Dayang）多宗蚊症病例投报，包括26、28、30、32、34、36、38、40、42、44、46、48、50、52、54、56及58/8路。

加影市议员林金锳指出，皇冠城第八区的蚊症案例，截至去年年底已有26宗投报，情况令人关注。市议会卫生组今早派员到场沿户派发700支驱蚊剂及200包蚊药。

林金锳：每天花10分钟除蚊

她说，卫生组官员在派发蚊药时，也促请已有家庭成员感染骨痛热症的住户，每天耗时10分钟以清理房屋周围，确保环境清洁。

她发现该地区两个分别坐落在达洋56/8及46/8路的草场非常肮脏，草场有种植香蕉树，积水情况糟糕，还有很多空罐丢弃在那里，成为蚊虫滋生温床。

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官员提醒居民用药灭蚊

她表示，卫生组官员也有检查一些住户，如果发现有蚊虫滋生，会提醒居民使用蚊药处理，不会发出传票。

她说，较早前皇冠城依郎路（Jalan Inang）也是骨痛热症黑区，目前情况已受到控制，反而是达洋路一带，蚊症非常严重。