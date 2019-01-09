蓝白．道别 那段惊弓之鸟的日子，每天看到小林在草场上不疾不徐的练习气功，分享烹饪心得，来去自如进行化疗，不禁佩服不已。

黑暗中那规律的呼吸声又响起，把我从睡梦中唤醒。

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“是林吗？还是叶？”一如既往，我问道“你是谁呢？我能帮到你吗？请不要干扰我睡觉好不好？我明天还要上班呢。”没有回应。我继续发问。

也一如既往，呼吸声慢慢消失。我放松神经，继续美梦。

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2014年的10月，我深受鼻子敏感折磨，白天在鼻涕眼泪中挣扎，晚上想尽办法入眠。

这一晚，鼻子塞得实在厉害，我觉得自己要窒息之际，眼前忽然出现好些奇形怪状的人物。先是一位穿戴得像庙里的神祀，后面跟着好些穿着大红袍的“人”。

“你们要来带我走吗？”也许是病得已打算放弃了吧，我大声问道。

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红衣“人”微笑不语。因为心有不甘，我悲愤提问。

“如果你不是来带我走，就应该帮我恢复健康。我自问自己是个好人，为什么得饱受病魔的摧残？”

他身后走出一只奇形怪状的红色大鸟，用长长的喙在我鼻梁啄了几下。我被这奇异的场面吓呆，呆呆看着这群“人物”慢慢从眼前淡出。

当时我只把一切当成一场梦。诡异的是，我的鼻子堵塞在两天后不药而愈。

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第二天，我拨打林的电话不通，联络上她的儿子后被告知“妈妈在月头往生了。”

那一晚，我躺在床上思潮起伏。

当年抗癌的好友，已三去其二。

“不告诉你，因为不想牵动你的情绪。”

阿叶离开后，小林只轻描淡写地说。

基于同样的体贴，每次回乡见她，或在电话中询问她的病情，也是一贯的轻描淡写：“一样啦。”而我却那么粗心，把它演绎为癌细胞在控制中。

也是从那一晚开始，我就时时在深夜被沉重的呼吸声惊醒。

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我们是在同一年落难成为战友。

化疗开始时，我的心情无比低落。接受家人的建议学习气功，只因为它提供一个时段，让我逃离在家里的压迫感。一个月后，小林和阿叶也加入气功班。同病相怜，我们很快就成为好友。

那段惊弓之鸟的日子，每天看到小林在草场上不疾不徐的练习气功，分享烹饪心得，来去自如进行化疗，不禁佩服不已。她的镇定，帮我把心定下，开始和大家结队品尝清淡食物，互相鼓励坚持运动。日子又注入了一丝丝快乐和期待。

8个月后，我完成疗程回都门复职，他们却传来癌症复发的恶讯。

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才踏进家门，就听见大女儿和小女儿争执。

“你搞什么鬼？开完整屋的灯？”

“我怕嘛！”小女儿委屈的争辩。想到她近日不断到处亮灯，我决定和她谈谈。

晚上，我到她房里陪她。

“妈咪，你觉得屋子里除了我们，还有别的东西吗？上次我看到镜子里有一个白白的影子呢。”她看着我很久，才问道。

“妈咪也不知道屋子里有没有别的东西。

如果有，它们有伤害别人吗？”我思考良久后回答。

她摇摇头。

“所以如果有，好不好就把它们当作是这个屋子的一部份呢？”我接着说。

“但我怕。”她小声说道。

我抱住她，心里已有决定。

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黑暗中又响起那熟悉的呼吸时。

“你是林还是叶呢？”我如常问道。“你是来道别的吧？我很想念你们。将来我们也一定会相聚的。现在让我们说再见吧！”夜空寂寂，只有我的声音在低徊。

“如果你不是他们，那我们也说再见吧。

我不介意你在我家出入，但我的女儿已受到惊吓。”我继续说道。

夜空依然寂寂。过了半响，我仿佛听到一声叹息慢慢远去。

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之后，我再也没在夜晚听到任何呼吸声。