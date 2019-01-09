13日技职课程讲解会．中国奖学金等你来申请 “百万中国奖学金等你来申请！”

巴生福建会馆与独大教育中心于1月13日联办中国技职院校奖学金保送说明会，欢迎家长与毕业生出席聆听。前排左起陈细英、卢诗健、颜觥峻、郑今智、陈正锦和刘伟义；后排左起叶金花、廖春发、吴金星、张运华和李俊星。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生8日讯）“百万中国奖学金等你来申请！”

广告

想出国念书却面对经济问题？由独大教育中心与中国16所大专和技职院校合作，提供的300份中国奖学金可让孩子一圆出国留学梦，学习一门专业技职证书、文凭或学位，回国后学以致用。

为了让更多家长与学子了解这项奖学金申请方式，巴生福建会馆与独大教育中心将于来临星期天（1月13日）上午10时在巴生福建会馆2楼讲堂，举办一场“中国技职奖学金”留学中国升学讲解会，欢迎独中与国中毕业生偕同家长前来听取详情。星洲日报为媒体伙伴。

中国技职奖学金课程概括资讯科技、电子商务、电子资讯、建筑工程、物流、园艺、文创艺术、食品、水产、农牧、旅游、汽车工艺等领域，甚至有由长沙民政职业技术学院提供的冷门殡仪专科，去年我国有一名女生修读。

提供300免学费名额

300个名额的奖学金特点在于学费全免，包括3年中专（Certificate）、3年专科（Diploma）及4年本科（Degree）课程、成绩保持及格以上可申请额外学习奖励金、与中企如中国通讯界老二中兴通信（ZTE）合作的就业机会、指定院校提供的留学生住宿费全免及一年为期10个月的生活津贴。

家境清寒者可透过独大教育中心，申请中国侨基会陈嘉庚教育公益基金于2019年批准发放的10万人民币款项，供补贴在中国升学的生活费。

广告

申请者的最低年龄资格需16岁以上，即申请中专需具初中统考或国中初中三评估考试（PT3）资格，初一和二的中辍生不受考虑。

申请专科及本科需年龄介于17至23岁，专科生需具国中中五大马教育文凭（SPM）或高中统考资格；本科生需具国中中六大马高等学校文凭（STPM）或高中统考资格，换言之，前年或大前年毕业的高中生，皆可提出申请。

所有申请者需持离校或毕业证书，独中高三毕业、或有考取大马教育文凭华文科的国中生，可获免除中国政府的汉语水平考试（HSK），否则需参加4级的HSK考试。

成立于1968年的马来西亚独立大学有限公司（非盈利）旗下的独大教育中心，重新启动独大当年肩负的使命，为大马华裔生开拓海外升学管道，培训优秀下一代。

广告

眼前国家建设急需高素质技术人才，因此中心推动“中国大专院校学宿费全免奖学金计划”，盼协助华社造福华裔莘莘学子。

3月31截止可上网申请

申请表格通过网上提交，网址为www.merdeka-university.org.my/apply-approval/online-application-form/。报名费为50令吉，一旦获推荐名额后，需另付2500令吉行政费。

技职课程定于每年9月，与中国所有的大专院校同步开课，今年的申请截止日期为3月31日。

郑今智：技职训练扮演关键角色

巴生福建会馆会长拿督郑今智于今日的新闻发布会上指出，随着中国崛起与科技兴盛，独大教育中心从去年起便保送我国华裔子弟到中国念技术大专课程，巴生福建会馆非常乐意对此作出贡献。

他强调，在世界进入工业4.0时代的阶段，凭的是真材实料的科技与技术，尤其技职训练扮演关键角色，可惜在我国向来不被重视。

出席者有巴生福建会馆顾问颜觥峻、副秘书长廖春发、妇女组组长陈细英、副组长叶金花、青年团团长吴金星和秘书李俊星。

卢诗健：助贫困生出国留学

巴生福建会馆教育主任卢诗健表示，在当前竞争激烈的环境下，升学是笔不菲的教育开支，独大教育中心提供的中国大专技职院校奖学金，能减少家长负担，帮助更多中等及中下收入的家庭孩子，有机会出国留学。

陈正锦：非盈利单位提供多项服务

独大教育中心理事长陈正锦强调，该中心是全马唯一推展中国技职大专院校奖学金的非盈利华社单位，提供的服务有送机、学生入学后的跟进、与校方密切联系、提供就业谘询、允许贫穷生申请手续费减免、协助清寒生申请每年1万人民币的生活津贴。

刘伟义：将助学生赚取生活费

独大教育中心副理事长刘伟义指出，虽然学生不能在中国打工赚取生活费，但可以在校园或企业帮忙，亦可获得一些回酬。

张运华：实地接触真正技职教育

总秘书张运华指出，中国技职院校的校企合作模式，把工厂和企业的生产线搬入校园，让学生接触到真正的技职教育。