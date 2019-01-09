法国联赛杯‧里昂主场落败‧斯特拉斯堡晋四强 尽管开场后不久就损失了因伤被替换下场的大将拉拉，斯特拉斯堡在第26分钟由若‧马丁创造出点球机会。

阿若克（左）主罚点球一蹴而就，为斯特拉斯堡取得领先。（图：法新社）

（法国‧巴黎9日讯）进攻效率明显更高的斯特拉斯堡8日客场2比1力克里昂，晋级法国联赛杯四强。

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尽管开场后不久就损失了因伤被替换下场的大将拉拉，斯特拉斯堡在第26分钟由若‧马丁创造出点球机会。马丁禁区内准备射门时，被身后的泰特踢倒，阿若克主罚点球一蹴而就。

此后里昂攻势逐渐加强，但他们运气著实不佳，先是泰里耶的射门击中立柱弹出，队长费基尔又将自己创造的点球踢飞。

下半场刚开始就替补登场的特劳雷很快证明了主教练热内西奥换人策略的正确，他在第49分钟插入禁区，接到德佩的脚后跟传球后劲射扳平比分。

然而斯特拉斯堡仅用3分钟就再度超出比分，科内门前高高跃起，接到队友开出的角球后头球破门。

此后费基尔又有一脚远射被门将卡马拉扑到了立柱上，反应迅速的后者又将里昂球员的跟进补射化解。得势不得分的里昂最终只能在主场接受出局的结果。

法国联赛杯另外3场四分之一决赛将于9日进行，卫冕冠军巴黎圣杰门将主场迎战甘冈。（新华社）