初中三双语数理课本·教育部：3月才能发给学生 教育部将在今年3月才能将初中三双语版的数理课本分发给学生，而在这期间，教育部将会提供涵盖4章节教材的4个硬碟，供教学用途。

（布城9日讯）教育部将在今年3月才能将初中三双语版的数理课本分发给学生，而在这期间，教育部将会提供涵盖4章节教材的4个硬碟，供教学用途。

广告

教育部发表文告说，该部正在出版初中三的双语版数理课本，当局会在3月才会为所有提供中三英授数理的学校供应双语版的数理课本。

文告说，当局是为了改善采购系统，以及避免2018年中开始进行的直接洽商制度所作出的改革，才导致有关课本无法如期发放。

教育部促请校方将这项讯息传开，确保教师和学生善用所提供的教材来学习。

教育部也提供了多个网址，方便教师和学生登录和下载教材。

中三数学教材的网址是：

广告

http://bukutekskssm.my/Mathematics/F3/Chapter1.pdf

http://bukutekskssm.my/Mathematics/F3/Chapter2.pdf

http://bukutekskssm.my/Mathematics/F3/Chapter3.pdf

http://bukutekskssm.my/Mathematics/F3/Chapter4.pdf

http://bukutekskssm.my/Mathematics/F3/Answers.pdf

中三科学教材的网址是：

http://sasbadisb.com/download-centre/textbook