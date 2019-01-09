彭亨州王室理事会本周商议·东姑阿都拉或接任彭亨苏丹 彭亨州王室理事会将在本周内商议，让彭亨州苏丹殿下阿末沙退位，以让摄政王东姑阿都拉接任彭亨州苏丹。

东姑阿都拉接任彭亨州苏丹。

（关丹9日讯）彭亨州王室理事会将在本周内商议，让彭亨州苏丹殿下阿末沙退位，以让摄政王东姑阿都拉接任彭亨州苏丹。

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一旦这建议接纳，东姑阿都拉殿下将列入统治者会议轮流排位名单，有资格被选为第16任国家元首。

根据，新海峡时报新闻报道，王室理事会已向彭亨州苏丹阿末沙殿下汇报此事，并会在本周内进行商议，摄政王东姑阿都拉已从伦敦返回彭亨州。

这项商议退位的会议将在本周内进行，只有王室亲信和王室顾问受邀出席。这主要是苏丹阿末沙殿下身体状况欠佳，东姑阿都拉已受委摄政王代苏丹处理州事务。

根据，彭亨州宪法，只有苏丹同意放弃权利和权力，而退位必须附有一份保证书，以确认卸任的权力，由即将离任的苏丹签署并盖上国家盖章，才可以继承苏丹。

而在签署退位保证书的程序必须由州务大臣及州秘书在旁见证，这份退位申明将由州政府颁布命令，并公告州内的子民。

但东姑阿都拉及苏丹办事处拒绝回应有关消息。苏丹殿下于2周前已从国家心脏中心返回吉隆坡行宫修养。

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马来统治者理事会星期一召开特别会议，议决今年1月24日举行统治者理事会特别会议，以便推选第16任国家元首和副元首，于今年1月31日举行宣誓仪式。

根据，统治者会议轮流排位名单，彭亨州苏丹殿下曾在1979年出任第7任国家元首

宪法专家阿兹巴里表示，东姑阿都拉必须先继承王位，才有资格被推选为国家元首，但并不是以资历作为推选的标准，这可从国家元首苏丹莫哈末五世陛下在推选为国家元首时看到，

“苏丹莫哈末五世是于2010年继承王位，于2016年被推选出任第15任国家元首。”