国能亚通领涨支撑‧马股中午休市升7.10点 大马股市今日（1月9日）早盘走势上升，并且一度上涨11点，虽然富时综指数涨幅后来缩小，但是在国家能源和亚通吸引买气下，富时综指数仍能保持撒上升局面。

（图：美联社）

（吉隆坡9日讯）大马股市今日（1月9日）早盘走势上升，并且一度上涨11点，虽然富时综指数涨幅后来缩小，但是在国家能源和亚通吸引买气下，富时综指数仍能保持撒上升局面。

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截至中午12点30分，富时综指数涨升7.1点，报1679.86点。

富时全股项指数升84点，报11545.17点；富时创业板指数报4439.11点，升64.93点。

上升股585只，下跌股221只，平盘股286只；成交量达17亿8000万股，总值11亿4400万令吉。

蓝筹股国家能源（TENAGA,5347,主板公用事业组）升36仙，挂14令吉。

通讯股亚通（AXIATA,6888,主板贸服组）报4令吉零1仙，涨升10仙。

森那美种植（SIMEPLT,5285,主板种植组）报5令吉4仙，升12仙。

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雀巢（NESTLE,4707,主板消费产品服务组）报146令吉60仙，升3令吉20仙。

大众银行（PBBANK,1295,主板金融服务组）涨4仙，报24令吉70仙。

马来亚银行（MAYBANK,1155,主板金融服务组）涨9令吉45仙，下跌2仙。

国油化学（PCHEM,5183,主板工业产品服务组）下跌43仙，报8令吉56仙。

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热门股MYEG服务（MYEG,0138,主板科技组）挂1令吉零2仙，升6.5仙。

阿玛达（ARMADA,5210,主板能源组）涨升半仙，挂15.5仙；

德利航运（HUBLINE,7013,主板交通物流组）报5.5仙，升半仙。