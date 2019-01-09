巴西宣布退出全球移民契约 巴西外交部今天发布电报，要求巴西外交官向联合国通报，巴西将退出前任政府在去年12月加入的“全球移民契约”。

（巴西．圣保罗8日讯）巴西外交部今天发布电报，要求巴西外交官向联合国通报，巴西将退出前任政府在去年12月加入的“全球移民契约”。

广告

英国广播公司巴西新闻网（BBC News Brasil）取得的电报内容指出，外交部要求巴西驻联合国和日内瓦代表团通知联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）和国际移民组织总干事，巴西将退出“安全、有序和正规移民全球契约”。

电报内容还指出，巴西不应再参加与契约或执行契约有关的任何活动。

过去几周，巴西总统博索纳罗（Jair Bolsonaro）和外交部长艾拉乌乔（Ernesto Araujo）已经在推特宣布，巴西将脱离这项契约。他们认为不应将移民视为全球性问题，而应根据每个国家的现实和主权来处理。

“全球移民契约”是有关对待、处理全球移民运动的首份国际文件，目的是通过国家间合作，为合法移民提供新愿景，由联合国193个会员国中约2/3共同签署，美国、意大利、澳洲和以色列等国家在评估这项契约侵犯国家主权后退出。

在谈判中，代表巴西的前外交部长努尼斯（Aloysio Nunes）之前已经在推特批评新政府有意退出契约的想法，表示世界各地都受到移民流动的影响，因此需要采取全球性对策。

努尼斯还表示，这项契约只是寻求作为规划移民流动的参考，不会对每个国家的移民政策的主权定义进行丝毫干涉。

广告

非政府组织Conectas外交政策督导阿萨诺（Camila Asano）表示，巴西是由移民组成的国家，移民政策一直被国际视为参考典范，退出“全球移民契约”的决定，令人遗憾，显示新政府没有全面的关注需要受保护的人。

阿萨诺并强调，居住在国外的巴西移民，比在巴西的外国人多，这些巴西人的基本生存权利可能因为没有受到保护而被剥夺。

（中央社．记者：唐雅陵．编辑：陈永昌）