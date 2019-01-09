亚裔客疯抢奶粉·墨尔本超市被迫下架 澳洲墨尔本一间超市近日发生亚裔顾客疯抢婴儿配方奶粉事件，从现场片段所见，场面极混乱，有关超市只好从货架收起奶粉。有当地母亲对事件感到非常困扰及愤怒。

亚裔顾客于墨尔本箱丘的沃尔沃斯超市抢购奶粉，情况相当混乱。（图：9News）

（澳洲．墨尔本9日讯）澳洲墨尔本一间超市近日发生亚裔顾客疯抢婴儿配方奶粉事件，从现场片段所见，场面极混乱，有关超市只好从货架收起奶粉。有当地母亲对事件感到非常困扰及愤怒。

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有关超市位于墨尔本主要亚裔社区箱丘（Box Hill），隶属连锁超市品牌沃尔沃斯（Woolworths）。网上片段所见，当时一大群亚裔顾客聚集在超市一条通道前抢购奶粉，情况相当混乱。

当地电视台报道，箱丘沃尔沃斯超市为避免混乱继续，只好从货架上收起奶粉。而深入调查后，发现有关情况不止出现在箱丘，整个墨尔本都有类似现象。

沃尔沃斯超市发言人表示，顾客和员工安全是公司首要考虑，而该等哄抢行为明显不能接受。

有当地母亲受访时表示，对此感到非常愤怒，指她家附近超市的奶粉早已抢购一空，情况已持续超过一个月，她要每晚驾车前往全墨尔本各家超市，求购所需奶粉。她儿子更曾因无奶可饮而不断嚎啕大哭，令她感到压力甚大，非常困扰。

去年10月，亦曾有类似情况出现，沃尔沃斯超市当时把原本每人限买10罐奶粉，减至2罐。

（9News/明报综合）