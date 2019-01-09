武汉学生功课：文言文改写《国王的新衣》 中国武汉市一名中文教师为了让中一级学生学习文言文，给了学生一份元旦假期功课——将3000多字的安徒生经典童话《国王的新衣》改编成300字以内的文言文。

中国武汉市一名中文教师为了让中一级学生学习文言文，给了学生一份元旦假期功课——将3000多字的安徒生经典童话《国王的新衣》改编成300字以内的文言文。

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给出这份功课的华师一附中光谷分校初中部教师辜学超表示，之前尝试过让学生用文言文写日记，但不成功，“因为学校的场景在文言文中很难找到对应的情景，学生们无法把学到的文言文知识灵活应用”，但《国王的新衣》提到的国王、大臣和古代生活场景，学生能在文言文中找到对应的原文和称呼，因此适合改编成文言文。

辜学超收到功课后，发现学生不但充份利用所学知识，更有同学为故事改编结局：“王惧，归而捕二奸者，俱逃矣。奸人亦奸，然诚且智者，能受其蔽乎？”（意即国王害怕了，回去后就逮捕那两个奸诈的骗子，但他们都逃走了。骗子固然奸诈，但诚实且有智慧的人，怎会受其蒙蔽？）亦有同学为故事加上自己的感悟：“众人皆视其衣，独小儿未见，是小儿愚耶？抑其诚耶？”（意即大家都称看到国王的衣服，只有小孩看不见，是小孩愚蠢？还是他诚实？）

辜老师的学生表示，这份功课非常新颖，也不觉得很难，而且透过这次改编，体会到文言文精炼的美感。

（中国．武汉晚报）