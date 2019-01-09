3人侮辱元首丢职．言论涉及煽动被捕 因涉及在脸书及推特发表侮辱或对原任国家元首苏丹莫哈末五世不敬的言论，一对巫裔夫妻及一名华裔男子不但丢了工作，而且他们的言论涉及煽动而被警方逮捕。

全国总警长丹斯里弗兹。

（吉隆坡9日讯）因涉及在脸书及推特发表侮辱或对原任国家元首苏丹莫哈末五世不敬的言论，一对巫裔夫妻及一名华裔男子不但丢了工作，而且他们的言论涉及煽动而被警方逮捕。

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全国总警长丹斯里弗兹今午发文告指出，警方接获多宗关于有人在社交媒体针对苏丹莫哈末五世退位一事发表侮辱性的言论，于是于昨天展开逮捕3人。

他说，3名被捕的网民包括Eric Liew（45岁）、阿兹哈慕阿达（推特账户Azham Akhtar，26岁）及诺阿丽雅（推特账号Alia Atasman，25岁）。

他指出，警方援引1948年煽动法令第4（1）条文调查此案。

他再次提醒民众在使用社交媒体时应保持礼貌，并且不要对苏丹莫哈末五世退位一事说三道四，以致激发他人对王室的负面看法。