伊瓜英萨里重聚‧阿根廷锋霸接受蓝狮邀约 目前效力于AC米兰的阿根廷前锋伊瓜英已经接受了切尔西的邀约，将与前拿波利主帅萨里重聚。

（图：美联社）

（伦敦9日综合电）目前效力于AC米兰的阿根廷前锋伊瓜英已经接受了切尔西的邀约，将与前拿波利主帅萨里重聚。

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据西媒《马卡报》的报道称，伊瓜英决定远走英伦加盟切尔西，这笔交易将很快会正式公布。在与萨里合作愉快的2015/16赛季，伊瓜英帮助拿波利打进37球，表现十分抢眼。

米兰不满伊瓜英发挥

据称，由于不满伊瓜英的发挥，AC米兰愿意提前终止其租借合同，阿根廷人高达800万欧元的年薪也让“红黑军团”难以承受。此外，深受FFP困扰的米兰也不可能在今夏支付4000万欧元的买断费。

米兰体育总监莱昂纳多警告伊瓜英，他说：“如果他要继续在这里，他需要承担进球责任。”

可弥补蓝狮锋无力问题

另一方面，切尔西目前饱受“锋无力”的困扰，莫拉塔迟迟找不到状态、吉鲁伤病缠身，所以切尔西对于签下伊瓜英充满期待。

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随着其到来，莫拉塔离队也日趋明朗，据称塞维利亚是其下一站。不过针对这一传闻，意大利天空体育则认为这桩转会很难在短时间内完成。