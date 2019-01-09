印佣赴港5天疑被雇主儿子强奸·求助中介报警揭发 一名到香港打工的印尼女佣仅入职5天，就指控遭雇主的26岁儿子强奸，事后女佣发短讯向中介公司员工求助，称“担心会怀孕”及“担心身在印尼的丈夫得悉事件”，事件最终由中介公司东主报警揭发。雇主儿子否认一项强奸罪。

一名到香港打工的印尼女佣仅入职5天，就指控遭雇主的26岁儿子强奸，事后女佣发短讯向中介公司员工求助，称“担心会怀孕”及“担心身在印尼的丈夫得悉事件”，事件最终由中介公司东主报警揭发。雇主儿子否认一项强奸罪。

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此案今天在香港高等法院开审，控方表示被吿冯海洋为建筑工人，他母亲于前年聘请来自印尼的X（案发时25岁）作家佣，X于前年10月首次抵港，同月16日开始在天水围天慈邨的被告寓所工作。X来港前已婚，在印尼育有一幼女。被告亦育有一约2岁女儿，案发时与女儿及X同住在涉事单位内，但分开房间睡，他父母及其4名姊妹则住在隔壁的相连单位。

案发前年10月21日，X于凌晨2时许安顿被告女儿睡觉后，独自返回睡房就寝。直到凌晨3时，X听见有人敲门，应门后发现被告站在门口，说了一堆X听不懂的广东话。X其后遭被告抓住，拉扯她进入房间并推到牀上。X奋力反抗，呼喊求救更掌掴被告，惟X身高只有约1.5米，被告则身高1.8米，两人身材差距太大，X最后被脱去衣服强奸。

控方指，被告在过程中曾弄伤X导致她私处流血，他完事后离开房间，X随即将自己反锁在房内。X于凌晨约4时向中介公司员工发短讯求助，表示“不想再留在单位，担心会再遭强奸”、“担心会怀孕”及“担心身在印尼的丈夫得悉事件”，惟该员工当时正睡觉未能即时回覆X。

直至早上7时，X得悉被告离开单位后才安心离开睡房梳洗，而中介公司员工得悉事件后转告公司东主，最终由东主报警揭发事件。警方接报到场后检取了涉事床单及X所穿的衣物化验，结果显示证物上均沾有X的血迹及被告精液。审讯今午继续。

（明报）