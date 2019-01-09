国能跨界发展的光纤宽频‧电讯业料掀起激战 国家能源（TENAGA,5347,主板公用事业组）正式跨界发展，向马电讯（TM,4863,主板电讯媒体组）主导的光纤宽频市场发起攻势，分析员相信电讯业即将掀起新一波激战，马电讯将是最大的输家。

（吉隆坡9日讯）国家能源（TENAGA,5347,主板公用事业组）正式跨界发展，向马电讯（TM,4863,主板电讯媒体组）主导的光纤宽频市场发起攻势，分析员相信电讯业即将掀起新一波激战，马电讯将是最大的输家。

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国能携手数码网络（DIGI,6947,主板电讯媒体组）、明讯（MAXIS,6012,主板电讯媒体组）和ASTRO公司（ASTRO,6399,主板电讯媒体组）等电讯公司于马六甲野新（Jasin）启动国家光纤化与连接计划（NFCP），大众研究相信这对马电讯将是一大利空，可能导致固线宽频市场日趋激烈。

艾芬黄氏研究说，野新NFCP新计划的开跑对参与者并不会带来显著盈利贡献，主要是涵盖的范围仅有1100户家庭，但若相关计划最后演变成可行的长期商业计划，将有助于国能多元化盈利来源，而明讯和数码网络则可借由国能网络来扩大宽频覆盖率，以及探索进军宽频市场可能性。

“相比之下，马电讯将是潜在输家，主要是国能新高速宽频网络将为马电讯现有110万名Streamyx用户提供提速和低价的替代选项，同时明讯和国能旗下城市宽频（City Broadband）提供具竞争力的宽频产品也将动摇马电讯120万Unifi用户基础。”

该行在考量宽频市场涌现新竞争对手，以及马电讯股价自2018年11月28日公布2018财政年第三季财报以来已走扬13%,当前估值已显得昂贵，因此下砍投资评级从“守住”至“卖出”，目标价则保持在2令吉30仙。