国能跨界发展光纤宽频‧大马电讯业掀战火 国家能源（TENAGA,5347,主板公用事业组）正式跨界发展，向马电讯（TM,4863,主板电讯媒体组）主导的光纤宽频市场发起攻势，分析员相信电讯业即将掀起新一波激战，马电讯将是最大的输家。

（吉隆坡9日讯）国家能源（TENAGA,5347,主板公用事业组）正式跨界发展，向马电讯（TM,4863,主板电讯媒体组）主导的光纤宽频市场发起攻势，分析员相信电讯业即将掀起新一波激战，马电讯将是最大的输家。

广告

国能携手数码网络（DIGI,6947,主板电讯媒体组）、明讯（MAXIS，6012，主板电讯媒体组）和ASTRO公司（ASTRO，6399，主板电讯媒体组）等电讯公司于马六甲野新（Jasin）启动国家光纤化与连接计划（NFCP），大众研究相信这对马电讯将是一大利空，可能导致固线宽频市场日趋激烈。

艾芬黄氏研究说，野新NFCP新计划的开跑对参与者并不会带来显著盈利贡献，主要是涵盖的范围仅有1100户家庭，但若相关计划最后演变成可行的长期商业计划，将有助于国能多元化盈利来源，而明讯和数码网络则可借由国能网络来扩大宽频覆盖率及探索进军宽频市场可能性。

“相比之下，马电讯将是潜在输家，主要是国能新高速宽频网络将为马电讯现有110万名Streamyx用户提供提速和低价的替代选项，同时明讯和国能旗下城市宽频（City Broadband）提供具竞争力的宽频产品也将动摇马电讯120万Unifi用户基础。”

该行在考量宽频市场涌现新竞争对手及马电讯股价自2018年11月28日公布2018财政年第三季财报以来已走扬13%，当前估值已显得昂贵，因此下砍投资评级从“守住”至“卖出”，目标价则保持在2令吉30仙。