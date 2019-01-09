弗格森重出江湖‧再现99欧冠决赛 在曼联“99年三冠王”20周年之际，球会计划安排一场与拜仁慕尼黑的传奇队之间的比赛，在整整20年之后以重演当年5月26日在诺坎普进行的欧冠决赛。

今年77岁的弗格森.（中）5日在曼联主场观赏球队对里丁的足总杯赛事。（图：法新社）

（曼彻斯特9日综合电）英超传奇主帅弗格森将重出江湖？

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据英国《太阳报》报道，在曼联“99年三冠王”20周年之际，球会计划安排一场与拜仁慕尼黑的传奇队之间的比赛，在整整20年之后以重演当年5月26日在诺坎普进行的欧冠决赛。

健康允许就会出山

今年77岁的弗格森被询问是否愿意在这场传奇赛中出任曼联主帅时，苏格兰人表示只要自己的健康情况允许就会尽量出现在教练席。

曾率领曼联赢得13座英超冠军的弗格森，去年5月遭遇了脑出血，不过9月份已经回到老特拉福看球。在圣诞新年期间，曼联代主帅索尔斯克亚还曾经邀请他前往卡灵顿训练基地给球员们训话。

曼联方面也希望有尽可能多的当时的拜仁球员参与这场“再现99欧冠决赛”的比赛，包括邀请当时的拜仁主帅希斯菲尔德参与。他们也致力于邀请光头裁判科里纳来执法这场传奇赛。